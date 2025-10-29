यूपी के युवक ने सऊदी अरब में किया सुसाइड, वीडियो कॉल पर पत्नी से हुआ था झगड़ा.
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के 24 वर्षीय आस मोहम्मद अंसारी ने सऊदी अरब में पत्नी से वीडियो कॉल पर झगड़े के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सऊदी पुलिस ने घटना की सूचना दी। मृतक के परिवार ने बताया कि इसी साल अप्रैल में उसकी शादी हुई थी। शव को भारत लाने के प्रयास जारी हैं, और रियाद स्थित भारतीय दूतावास को सूचित कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक 24 साल के युवक ने सऊदी अरब में फांसी लगाजर आत्महत्या कर ली। शख्स ने ये कदम अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल करने के बाद उठाया। सऊदी पुलिस ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
एनडीटीवी की खबर के मुताबिक पुलिस ने कहा कि अंसारी का अपनी भारत में रह रही पत्नी सानिया ( 21 साल) के साथ वीडियो कॉल के दौरान झगड़ा हुआ था। गरमागरम बहस के बाद अंसारी ने कथित तौर पर अपने घर की छत से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
यूपी के युवक ने सऊदी में की आत्महत्या
मृतक के परिवार के मुताबिक, घटना के बाद उसकी पत्नी ने सऊदी में रह रहे उसके रिश्तेदारों को इसकी सुचना दी। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने अंसारी को मृत पाया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि इसी साल 7 अप्रैल को अंसारी की शादी हुई थी। सऊदी में रह रहे एक अन्य रिश्तेदार अमजद अली ने बताया कि शव को वापस भारत लाने के लिए कोशिश की जा रही है। अंसारी ढाई साल पहले काम के सिलसिले में सऊदी आया था।
शव को भारत लाने की कोशिश जारी
परिवार के सदस्यों के मुताबिक इस मामले में रियाद स्थित भारतीय दूतावास को सूचित कर दिया गया है। साथ ही मृतक के पार्थिव शारीर को वापस भारत लाने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं कि दंपति के बीच झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था।
