यूपी के युवक ने सऊदी अरब में किया सुसाइड, वीडियो कॉल पर पत्नी से हुआ था झगड़ा.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक 24 साल के युवक ने सऊदी अरब में फांसी लगाजर आत्महत्या कर ली। शख्स ने ये कदम अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल करने के बाद उठाया। सऊदी पुलिस ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

एनडीटीवी की खबर के मुताबिक पुलिस ने कहा कि अंसारी का अपनी भारत में रह रही पत्नी सानिया ( 21 साल) के साथ वीडियो कॉल के दौरान झगड़ा हुआ था। गरमागरम बहस के बाद अंसारी ने कथित तौर पर अपने घर की छत से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

यूपी के युवक ने सऊदी में की आत्महत्या मृतक के परिवार के मुताबिक, घटना के बाद उसकी पत्नी ने सऊदी में रह रहे उसके रिश्तेदारों को इसकी सुचना दी। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने अंसारी को मृत पाया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि इसी साल 7 अप्रैल को अंसारी की शादी हुई थी। सऊदी में रह रहे एक अन्य रिश्तेदार अमजद अली ने बताया कि शव को वापस भारत लाने के लिए कोशिश की जा रही है। अंसारी ढाई साल पहले काम के सिलसिले में सऊदी आया था।