    सऊदी अरब सड़क हादसे में एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत, उमरा से लौटते वक्त उजड़ गया पूरा कुनबा

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    सऊदी अरब में मदीना के पास एक बस दुर्घटना में 42 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। ये सभी तेलंगाना से उमरा करने आए थे। दुर्घटना में एक भारतीय जीवित बचा है। बस मक्का से मदीना जा रही थी जब एक तेल टैंकर से टकरा गई। मृतकों के शवों को अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है, और जेद्दा स्थित भारतीय मिशन स्थिति को संभालने में जुटा है। मृतकों में 10 बच्चे भी शामिल हैं।

    Hero Image

    बस में सवार दो स्थानीय सहायक भी इस दुर्घटना में मारे गए (फोटो: पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब में मदीना के पास रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात एक बस और तेल टैंकर की टक्कर में 42 भारतीय जायरीनों की मौत हो गई। ये सभी जायरीन उमरा के लिए तेलंगाना से सऊदी अरब पहुंचे थे। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि एक भारतीय जीवित बचा है और उसका इलाज चल रहा है। बस में सवार दो स्थानीय सहायक भी इस दुर्घटना में मारे गए।

    यह दुर्घटना मदीना से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थानीय समयानुसार रात लगभग 11 बजे (भारतीय समयानुसार रात 1.30 बजे) हुई। बस सड़क किनारे रुकी हुई थी और इसी दौरान एक तेल टैंकर बस से टकरा गया, जिससे विस्फोट हो गया। बताया जा रहा है कि बस मक्का से मदीना जा रही थी। सऊदी अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। मृतकों के पार्थिव शरीर किंग फहद अस्पताल, किग सलमान अस्पताल और अल मिकत अस्पताल में स्थानांतरित किए गए हैं।

    जेद्दा स्थित भारतीय मिशन के अधिकारी स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मामले से परिचित एक अधिकारी ने कहा कि पार्थिव शरीर की पहचान होने के बाद मृतकों के परिवारों के पास उन्हें भारत वापस भेजने का या फिर स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार जन्नतुल बाकी (मदीना स्थित कब्रिस्तान) में दफनाने का विकल्प होगा। तेलंगाना हज समिति ने बताया कि मृतकों में 10 बच्चे भी शामिल हैं। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने कहा कि शहर से कुल 54 लोग हाल ही में उमरा के लिए सऊदी अरब गए थे। उन्हें 23 नवंबर को लौटना था।

    भारतीय मिशन में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया

    जेद्दा स्थित भारतीय मिशन ने सहायता में समन्वय के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और अधिकारियों को दुर्घटनास्थल पर भेजा है। जैसे ही जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को दुर्घटना की जानकारी मिली, अधिकारियों की एक टीम घटनास्थल और उन अस्पतालों के लिए रवाना हो गई, जहां दुर्घटना में घायल हुए लोगों को ले जाया गया था। भारतीय दूतावास के अधिकारी लगातार पीडि़त परिवारों और स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं।

    एक ही परिवार के 18 सदस्य थे बस में

    दुर्घटनाग्रस्त बस में हैदराबाद के एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों के 18 सदस्य सवार थे। सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी शेख नजीरुद्दीन इस दुर्भाग्यपूर्ण बस से अपनी पत्नी अख्तर बेगम, बेटे सलाउद्दीन, तीन बेटियों-अमीना, रिजवाना और शबाना तथा उनके बच्चों के साथ मदीना जा रहे थे। नजीरुद्दीन के भतीजे मोहम्मद असलम ने कहा कि यह एक दुर्घटना थी या क्या हुआ, हमें नहीं पता। नजीरुद्दीन का एक और बेटा इस समय अमेरिका में है।

    पीएम मोदी, विदेश मंत्री ने जताया शोक

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दुर्घटना पर शोक जताया है। मोदी ने एक्स पर लिखा, मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से बेहद दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।

    रूस की यात्रा पर गए जयशंकर ने कहा, रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उनके कार्यालय ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को इस घटना के संबंध में विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास से संपर्क करने और तुरंत आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)