    एस्कॉर्ट का काम करने का शक: गले, धड़ और हाथ-पैरों पर 15 बार चाकू से वार; दुबई के होटल में रूसी व्यक्ति ने पूर्व पत्नी को उतारा मौत के घाट

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:46 PM (IST)

    दुबई के एक होटल में एक रूसी व्यक्ति ने अपनी पूर्व पत्नी की हत्या कर दी। शक है कि महिला एस्कॉर्ट का काम करती थी। आरोपी ने महिला पर चाकू से 15 बार वार क ...और पढ़ें

    रूसी व्यक्ति ने दुबई के होटल में की पूर्व पत्नी की हत्या (फोट- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक रूसी युवक को अपनी एक्स-वाइफ की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में  गिरफ्तार कर लिया गया। युवक को शक था कि वह एस्कॉर्ट का काम करती थी। यह घटना पिछले हफ्ते दुबई के वोको बोनिंगटन होटल में हुई।

    द न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, पीड़ित, 25 साल की अनास्तासिया, अपने होटल के कमरे में मिली, उसके गले, धड़ और हाथ-पैरों पर कम से कम 15 चाकू के घाव थे।

    पुलिस ने बताया कि आरोपी, 41 साल के अल्बर्ट मॉर्गन, कथित तौर पर एक गेस्ट बनकर उसके कमरे में घुसा। उसने लॉन्ड्री से होटल का रोब लिया और एक होटल की मेड को मनाकर अंदर घुस गया।

    मॉर्गन, जो एक लीगल कंसल्टेंट था, और अनास्तासिया, जो रूसी एयरलाइन पोबेडा के लिए काम करती थी, की शादी को दो साल हो गए थे।

    उनके अलग होने के बाद, मॉर्गन ने कथित तौर पर अपनी एक्स-वाइफ के प्राइवेट मैसेज देखे और उसे यकीन हो गया कि जब वे शादीशुदा थे, तब वह एक हाई-एंड एस्कॉर्ट के तौर पर काम करती थी। इसलिए, वह रूस से UAE तक लगभग 2,700 मील का सफर करके आया।

    जांचकर्ताओं के अनुसार, मॉर्गन ने शुरू में अनास्तासिया पर हरा पेंट डालने और कैंची से उसके बाल काटने का प्लान बनाया था। हालांकि, जब वह कमरे में घुसा, तो झगड़ा शुरू हो गया और हालात बिगड़ गए। इसके बाद उसने कथित तौर पर अनास्तासिया पर कई बार चाकू से हमला किया।

    खून से लथपथ पड़ी मिला शव 

    मॉर्गन पहले ड्रग्स के आरोप में सात साल जेल में बिता चुका था। रिपोर्ट्स के अनुसार, उसके और अनास्तासिया के बीच झगड़े और घरेलू विवाद होते रहते थे। हालांकि, उसने उसके खिलाफ की गई सभी शिकायतें वापस ले ली थीं।

    होटल स्टाफ ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया, जिन्होंने CCTV फुटेज देखा और मॉर्गन की पहचान कर ली। उन्होंने रूसी अधिकारियों से संपर्क किया, जिन्होंने उसे गिरफ्तार करने के लिए तेजी से कार्रवाई की।

    रूसी पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    जब मॉर्गन रूस लौटा, तो उसने कथित तौर पर यूक्रेन में युद्ध में लड़ने के लिए भेजे जाने की बात कही। रूस में अपराधों के आरोपी कुछ लोगों ने जेल से बचने के तरीके के तौर पर सेना में शामिल होने की कोशिश की है और उन्हें यूक्रेन भेजा गया है। हालांकि, द सन के अनुसार, उसकी यह योजना सफल नहीं हुई।

    रूसी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, और अब उसे दो महीने के लिए हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि अधिकारी मामले की जांच जारी रखे हुए हैं।