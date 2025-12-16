Language
    कौन है राजकुमारी सलमा, जॉर्डन का शाही परिवार क्यों है इतना खास?

    By Garima Singh Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:06 PM (IST)

     राजकुमारी सलमा बिंत अब्दुल्ला। फोटो - किंग रॉयल हशेमाइट कोर्ट

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय जॉर्डन यात्रा पर हैं। सोमवार को एयरपोर्ट पर जॉर्डन के प्रधान मंत्री जाफर हसन ने उनका स्वागत किया था। वहीं, मंगलवार को जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला II, पीएम मोदी को जॉर्डन म्यूजियम ले गए।

    क्राउन प्रिंस चार भाई-बहनों में से एक हैं। क्राउन प्रिंस हुसैन बिन के अलावा उनकी बहन राजकुमारी सलमा बिंत अब्दुल्ला भी खासे चर्चे में हैं। वे जॉर्डन की पहली महिला पायलट भी हैं। आइये जानते हैं उनकी पूरी कहानी।

    कौन हैं राजकुमारी सलमा बिंत अब्दुल्ला?

    साल 2000 में जन्मी राजकुमारी सलमा बिंत अब्दुल्ला रॉयल जॉर्डन एयर फोर्स में फर्स्ट लेफ्टिनेंट हैं। उन्होंने 2020 में जॉर्डन सशस्त्र बलों के साथ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जॉर्डन की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रचा।

    रॉयल हशेमाइट कोर्ट के अनुसार, उन्होंने 19 साल की उम्र में फिक्स्ड-विंग एयरक्राफ्ट के लिए क्वालिफाई किया था। राजकुमारी बिंत, राजा अब्दुल्ला II और रानी रानिया की तीसरी संतान हैं।

    उन्होंने नवंबर 2018 में रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट से एक शॉर्ट कमीशनिंग कोर्स से ग्रेजुएशन किया था। बाद में, राजकुमारी सलमा को उनके पिता ने अम्मान में हुसैनीया पैलेस में आयोजित एक समारोह में उनके एविएशन विंग्स दिए।

    जॉर्डन शाही परिवार के अन्य सदस्य

    जॉर्डन का शाही परिवार सदियों पुराने हशेमाइट राजवंश से ताल्लुक रखता है। इसे मुस्लिम दुनिया के सबसे आधुनिक और सम्मानित राजतंत्रों में से एक माना जाता है। अम्मान में रहने वाला यह परिवार आधिकारिक राजकीय कार्यक्रमों के लिए राघदान पैलेस जैसे ऐतिहासिक महलों का इस्तेमाल करता रहता है।

    राजा अब्दुल्ला II बिन अल हुसैन 1999 में अपने पिता, राजा हुसैन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे थे। जॉर्डन, यूके और अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह राजा बने थे। राजा बनने से पहले उन्होंने शानदार सैन्य करियर बनया था।

    क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला का जन्म 1994 में हुआ था। जो अब सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने 2023 में राजकुमारी रजवा से शादी की। इस जोड़े ने 2024 में अपनी बेटी, राजकुमारी इमान को जन्म दिया।

    राजकुमारी इमान बिंत अब्दुल्ला का जन्म 1996 में हुआ था। उन्होंने 2023 में फाइनेंसर जमील थर्मियोटिस से शादी की और 2025 में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया।

    प्रिंस हाशेम बिन अब्दुल्ला का जन्म 2005 में हुआ था, चार भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं और सिंहासन के लिए दूसरे नंबर पर हैं। दिवंगत राजा हुसैन बिन तलाल ने 47 वर्षों तक जॉर्डन पर शासन किया था।