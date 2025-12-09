Language
    'PM मोदी मेरे गहरे दोस्त...' इजरायली संसद में बोले नेतन्याहू, भारत दौरे के दिए संकेत

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:13 PM (IST)

    इजरायली सांसद में बोलते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को अपना 'गहरा दोस्त' बताया और भारत दौरे के संकेत दिए। नेतन्याहू ने भारत और इजराइल के मजबूत ...और पढ़ें

    पीएम मोदी के साथ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनके देश के खिलाफ यहूदी-विरोधी लहर के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई देशों और नेताओं का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त है।

    विदेशी संबंधों सहित विभिन्न मोर्चों पर अपनी सरकार की नीति और गाजा युद्ध के दौरान अपने नेतृत्व का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि 'हम भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं'। उन्होंने यह भी कहा कि हमने पीएम मोदी से जल्द ही मिलने का कार्यक्रम तय किया है।

    नेसेट (इजरायली संसद) में अपने संबोधन में नेतन्याहू ने कहा, 'इजरायल आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। यह पश्चिम एशिया की सबसे मजबूत शक्ति है और कुछ क्षेत्रों में यह एक वैश्विक शक्ति है। यह हमारे पुनरुत्थान के युद्ध के नेतृत्व का प्रत्यक्ष परिणाम है।'

    उन्होंने विपक्ष द्वारा 'इजरायल की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का पतन' कहे जाने पर पलटवार करते हुए तर्क दिया कि हमास के साथ दो साल तक युद्ध के बावजूद इजरायल कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक रूप से प्रभावशाली बना हुआ है।

    गौरतलब है कि इजरायली सरकार ने सात अक्टूबर, 2023 को अपने क्षेत्र पर हमास के हमले से शुरू हुए युद्ध को अक्टूबर में 'पुनरुत्थान का युद्ध' नाम देने का फैसला किया। हालांकि, इसका इजरायल में कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने वैश्विक नेताओं के साथ अपने संबंधों का भी उल्लेख किया।

    उन्होंने कहा, 'मैं अपने पुराने मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अक्सर बात करता हूं। हमने जल्द ही मिलने का कार्यक्रम तय किया है। डेढ़ अरब की आबादी वाला एक विशाल देश भारत भी हमारे साथ संबंधों को मजबूत करना चाहता है।''