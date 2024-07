Oman Mosque Firing: ओमान की मस्जिद में गोलीबारी, एक भारतीय समेत नौ लोगों की मौत; तीन हमलावर भी ढेर

रायटर, दुबई। सुन्नी बहुल ओमान में सोमवार रात शिया मुस्लिमों की अली बिन अबी तालिब मस्जिद में हुई गोलीबारी में तीन हमलावर समेत नौ लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम एशिया के सबसे शांत देशों में से एक में यह हमला गंभीर मामला है।

मारे गए लोगों में एक भारतीय, चार पाकिस्तानी नागरिक और एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। ओमान की पुलिस ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों समेत विभिन्न देशों के 28 नागरिक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Following the shooting incident reported in Muscat city on 15 July, Foreign Ministry of Sultanate of Oman has informed that one Indian national has lost his life & another is injured. Embassy offers its sincere condolences & stands ready to offer all assistance to the families.