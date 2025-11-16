'आसान या कठिन... हमास को हर हाल में किया जाएगा शस्त्रहीन', बेंजामिन नेतन्याहू फिर दोहराई अपनी कसम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को दोहराया कि हमास को हर हाल में निरस्त्र किया जाएगा। चाहे फिर वो रास्ता आसान हो या कठिन। नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक में कहा, "किसी भी क्षेत्र में फलस्तीनी राज्य के प्रति हमारा विरोध नहीं बदला है। गाजा को विसैन्यीकृत किया जाएगा और हमास को निहत्था किया जाएगा। इसके लिए तरीका आसान हो या कठिन।" उनका बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की शांति योजना के समर्थन वाले प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मतदान से एक दिन पहले आया है, जो युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार सहित मुद्दों को संबोधित करने के लिए गाजा में 'शांति बोर्ड' को अनिवार्य करेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हमास के निरस्त्रीकरण की प्रतिबद्धता का आह्वान युद्धविराम के लिए ट्रंप की 20-चरणीय योजना में गाजा पट्टी के विसैन्यीकरण और हमास के निरस्त्रीकरण की प्रतिबद्धता का आह्वान किया गया है। हालांकि, योजना में एक बड़ा सवाल यह है कि हमास, जिसने इस कदम को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है, कैसे निरस्त्रीकरण करेगा।

नेतन्याहू ने कहा, "यहां तक कि 20-सूत्रीय योजना में, और बाकी सभी चीजों में, इस क्षेत्र को विसैन्यीकृत किया जाएगा, और हमास को निहत्था किया जाएगा, आसान तरीका या कठिन तरीका। यही मैंने कहा था, और यही राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा था।"

फलस्तीनी राज्य को लेकर हमारा विरोध बरकरार- नेतन्याहू फलस्तीनी राज्य के बारे में उन्होंने कहा, "जॉर्डन नदी के पश्चिम में कहीं भी फलस्तीनी राज्य को लेकर हमारा विरोध बरकरार है और इसमें जरा भी बदलाव नहीं आया है।" नेतन्याहू ने कहा, "मैं दशकों से इन प्रयासों का विरोध कर रहा हूं और मैं ऐसा बाहरी और आंतरिक दबाव के खिलाफ करता हूं। मुझे किसी से पुष्टि, ट्वीट या व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है।" फलस्तीनी राज्य के दर्जे को लेकर हो रहा विरोध नेतन्याहू को फलस्तीनी राज्य के दर्जे को लेकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नेतन्याहू को गठबंधन के सदस्यों की आलोचना का सामना करना पड़ा था, जिसमें वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच भी शामिल थे, जिन्होंने उन पर पश्चिमी देशों द्वारा फलस्तीनी राज्य की मान्यता की हालिया लहर का जवाब देने में विफल रहने का आरोप लगाया था।