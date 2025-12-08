माफी मिली तो भी नहीं छोड़ूंगा राजनीति, इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा एलान

शांति योजना के तहत गाजा में युद्धविराम 10 अक्टूबर को लागू हुआ था। इजरायल की यात्रा पर गए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी शांति योजना के दूसरे चरण को लागू करने पर जोर दिया और ट्रंप से वार्ता करने के बारे में कहा है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में शांति योजना के दूसरे चरण पर वह इसी महीने के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वार्ता करेंगे।

राजनीति नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू

इस बीच नेतन्याहू ने कहा है कि अगर उन्हें भ्रष्टाचार मामलों से राष्ट्रपति की ओर से माफी मिल जाती है, इसके बाद भी वह राजनीति नहीं छोड़ेंगे।

एक प्रश्न के उत्तर में नेतन्याहू ने कहा, वेस्ट बैंक को इजरायल मिलाने का मसला चर्चा के दौर में है। सरकार ने अभी इस मसले पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। विदित हो कि फलस्तीनी बहुल वेस्ट बैंक के कब्जे की इजरायली योजना के सार्वजनिक हो जाने पर विश्व भर में कड़ा विरोध जताया गया था।