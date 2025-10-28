Language
    ट्रंप के गाजा पीस प्लान से नेतन्याहू का किनारा, सेना को हमला करने का दिया आदेश; क्या फिर होगा युद्ध?

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:57 PM (IST)

    गाजा पट्टी में युद्धविराम खतरे में है, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सेना को तत्काल हमले करने का आदेश दिया। हमास द्वारा बंधक के अवशेष लौटाए जाने पर नेतन्याहू ने इसे युद्धविराम समझौते का उल्लंघन बताया। इजरायली सेना ने गाजा में 51 बंधकों के शव बरामद किए हैं, जबकि 13 अभी भी लापता हैं। वेस्ट बैंक में तीन फलस्तीनी आतंकी मारे गए।

    Hero Image

    सेना को तत्काल गाजा में तगड़े हमले करने का आदेश (फोटो: रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा पट्टी में युद्धविराम खटाई में पड़ गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने सेना को तत्काल गाजा में तगड़े हमले करने का आदेश दिए हैं।

    नेतन्याहू ने यह आदेश दक्षिणी गाजा में इजरायली बलों पर हमास की गोलीबारी के बाद दिया है। इससे पहले उन्होंने बताया कि हमास की ओर से रात में एक बंधक के जो अवशेष लौटाए गए, वे लगभग दो साल पहले इजरायली सैनिकों द्वारा गाजा में बरामद किए गए एक बंधक के अंग हैं।

    गाजा में अब भी 13 बंधकों के शव

    उन्होंने बंधकों के अवशेषों की वापसी को हमास द्वारा अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में दो साल चले युद्ध के दौरान 51 बंधकों के शव बरामद किए थे।

    गाजा में अब भी 13 बंधकों के शव हैं और अवशेषों की धीमी गति से बरामदगी के चलते युद्धविराम के अगले चरणों को लागू करने में चुनौती आ रही है।

    हमास ने कहा है कि वह युद्ध से तबाह गाजा में शवों का पता लगाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जबकि इजरायल ने उस पर अवशेषों की वापसी में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया है।

    तीन फलस्तीनी आतंकियों को मार गिराया

    इजरायली अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार सुबह कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक अभियान के दौरान तीन फलस्तीनी आतंकियों को मार गिराया गया। उन्होंने यह दावा किया कि वे एक हमले की साजिश रच रहे थे। हालांकि अधिकारियों ने इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया।

    (न्यूज एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)