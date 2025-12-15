Language
    'जान से मारने की धमकी...', जेल में नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी का उत्पीड़न

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:32 PM (IST)

    ईरान की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी के साथ जेल में उत्पीड़न का मामला सामने आया है। परिवार के अनुसार, गिरफ्तारी के दौरान सुरक्षा बलों ने ...और पढ़ें

    जेल में नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी का उत्पीड़न। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी के साथ गिरफ्तारी के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा कथित उत्पीड़न का मामला सामने आया है।

    परिवार के अनुसार, उन्हें बार-बार और अत्यधिक बल प्रयोग का शिकार बनाया गया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें दो बार अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में ले जाना पड़ा। परिवार का कहना है कि हिरासत के दौरान मोहम्मदी को जान से मारने की धमकियां भी दी गईं।

    उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि फोन पर बात करते समय भी वे अस्वस्थ लग रही थीं। सुरक्षा बलों ने हिरासत के दौरान उन पर गंभीर आरोप लगाए और डराने-धमकाने की कोशिश की।

    इसके बाद मोहम्मदी ने अपने वकीलों से गिरफ्तारी के तरीके और कथित हिंसा के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराने को कहा है।मोहम्मदी की गिरफ्तारी वकील खोसरो अलीकर्दी की संदिग्ध मौत पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने के बाद हुई।

    ईरान के मशहद शहर के अभियोजक हसन हेमतीफर ने दावा किया कि स्मृति सभा के दौरान मोहम्मदी और अलीकर्दी के भाई ने आपत्तिजनक बयान दिए और लोगों को नियमों के खिलाफ नारे लगाने के लिए उकसाया।

    (न्यूज एजेंसी रायटर्स के इनपुट के साथ)