लेबनान में इजरायली सेना की कार्रवाई से बढ़ा तनाव, राष्ट्रपति जोसेफ आऊन ने सेना को दिए निर्देश
इजरायल और लेबनान के बीच तनाव बढ़ गया है। इजरायली सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान में घुसकर एक निकायकर्मी की हत्या कर दी, जिसके बाद राष्ट्रपति आऊन ने सेना को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस घटना के बाद लेबनान में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति आऊन ने इजरायली सेना की कार्रवाई की निंदा की है और इसे लेबनानी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल और लेबनान के बीच एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आऊन ने सेना को निर्देश दिया है कि देश में इजरायली सेना की किसी भी कार्रवाई से वह कड़ाई से निपटे।
आऊन ने यह निर्देश बुधवार-गुरुवार रात इजरायली सैनिकों के सीमा पार कर दक्षिणी लेबनान में घुसने और वहां पर एक निकायकर्मी की हत्या के बाद दिया है। निकायकर्मी की हत्या के बाद क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
इजरायली सेना की लेबनान में घुसपैठ
पता चला है कि हिजबुल्ला के प्रभाव वाले दक्षिणी लेबनान के बिलीदा शहर में इजरायली सैनिक मध्य रात्रि के बाद घुसे और उन्होंने टाउन हाल पर हमला कर स्थानीय निकाय के कर्मचारी इब्राहीम सालामेह की हत्या कर दी। इजरायली सैनिक करीब ढाई घंटे तक शहर में रहे। अभी यह पता नहीं चला है कि इजरायली सैनिकों ने सालामेह की हत्या क्यों की।
राष्ट्रपति आऊन ने सेना को दिए निर्देश
राष्ट्रपति आऊन ने इजरायली सेना के हमले की निंदा की है। कहा है कि यह हमला इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि इससे कुछ घंटे पहले ही संघर्षविराम पर नजर रखने वाली कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें लड़ाई न होने देने के उपायों पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कमेटी से 27 नवंबर, 2024 को हुए संघर्षविराम के बाद इजरायली हमलों के रिकार्ड सामने रखकर चर्चा करने की मांग की।
इजरायल के खिलाफ लेबनान में प्रदर्शन
आऊन ने कहा, यह लेबनानी संप्रभुता का बारंबार उल्लंघन है। विदित हो कि लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्ला के साथ इजरायल के करीब दो वर्ष चले संघर्ष के बाद अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान में संघर्षविराम हुआ था। वैसे उस संघर्ष में लेबनानी सेना शामिल नहीं थी। लेकिन ताजा हमले के बाद लेबनान ने दक्षिणी भाग में सेना की तैनाती कर दी है।
