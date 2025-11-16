लेबनान में इजरायल बना रहा दीवार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होगी शिकायत

रॉयट, बेरूत। लेबनान देश के दक्षिणी भाग में इजरायल के दीवार बनाने की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत करेगा। लेबनान का इजरायली की सीमा से लगने वाला दक्षिणी भाग हिजबुल्ला के प्रभाव वाला क्षेत्र है। लेबनान में कई किलोमीटर भीतर इजरायल का कब्जा गाजा युद्ध के दौरान इजरायली सेना इस हिस्से में घुस आई थी और संघर्षविराम के बाद भी वह लेबनान में कई किलोमीटर भीतर काबिज है। इजरायल ने यहीं पर दीवार बनानी शुरू कर दी है।

इजरायली सेना एक बार फिर लेबनान में दाखिल हो गई सन 2000 में जब समझौते के तहत इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे हटी तब संयुक्त राष्ट्र ने सीमा के रूप में ब्ल्यू लाइन बनाकर इजरायल और लेबनान की सीमा निर्धारित की थी। लेकिन 2023 में गाजा युद्ध छिड़ने के बाद हिजबुल्ला के हमलों का जवाब देते हुए इजरायली सेना एक बार फिर लेबनान में दाखिल हो गई और अभी तक वहां से नहीं निकली है।

इजरायल हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी भी करता रह इस दौरान इजरायल हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी भी करता रहता है। ताजा मामले में इजरायल ने लेबनानी क्षेत्र में दीवार बनानी शुरू कर दी है। लेबनान ने इसे इजरायल की जमीन घेरने की हरकत बताया है और उसकी शिकायत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद करने की बात कही है।

लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे “लेबनान की दक्षिणी सीमा पर ब्लू लाइन का उल्लंघन करते हुए कंक्रीट की दीवार बनाने के लिए इजरायल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल शिकायत दर्ज कराएं।”