विदेश मंत्री जयशंकर ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर की चर्चा
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करके द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने प्रौद्योगिक ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने समेत द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की।
यह विश्वास जताया कि भारत-इजरायल की द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी।जयशंकर मंगलवार को दो दिवसीय दौर पर इजरायल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात की।
जयशंकर ने अपने इजरायली समकक्ष गिदोन सार और उद्योग मंत्री नीर बरकत के साथ भी बातचीत की। इसके बाद उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'आज शाम यरुशलम में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात कर बहुत खुशी हुई।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं। प्रौधोगिकी, अर्थव्यवस्था, कौशल व प्रतिभा, संपर्क और सुरक्षा में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की।' उन्होंने कहा, 'क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर उनके विचारों को महत्व देते हैं।
विश्वास है कि हमारी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी।' नेतन्याहू ने भी इस मुलाकात की तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर साझा कीं। जयशंकर का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब नेतन्याहू की प्रस्तावित भारत यात्रा की तैयारियां चल रही हैं।
