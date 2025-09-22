इजरायली सैन्य कार्रवाई के बाद गाजा में हड़कंप, सिटी के बड़े अस्पताल को खाली करने का आदेश
गाजा पट्टी के गाजा सिटी में इजरायली सैन्य कार्रवाई जारी है जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। इजरायल ने कतर में हमास नेताओं पर हमला करके युद्धविराम के प्रति अनिच्छा दिखाई है और गाजा सिटी पर कब्जे की ओर बढ़ रहा है। कई देशों ने फलस्तीन के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उसे मान्यता दी है जो अमेरिका के घटते प्रभाव को दर्शाता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर गाजा सिटी में इजरायली सैन्य कार्रवाई जारी है। लाखों लोग वहां मौजूद हैं लेकिन उससे इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई पर खास फर्क नहीं पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र आमसभा की बैठक में सोमवार से विश्व भर के नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है।
ज्यादातर नेता गाजा में शांति चाहते हैं, इजरायल को इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। इजरायल ने कतर में हमास नेताओं पर हमला करके गाजा में युद्धविराम को लेकर अनिच्छा जता दी है। अब वह गाजा सिटी पर कब्जे के अभियान पर अग्रसर है। करीब दो वर्ष के इजरायली हमलों से पैदा हुई स्थितियों में गाजा के फलस्तीनियों के प्रति विश्व भर में सहानुभूति की लहर मजबूत हो रही है।
इसी का नतीजा है कि रविवार को ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता दे दी, आने वाले दिनों में कुछ प्रमुख यूरोपीय देश भी फलस्तीन को मान्यता दे सकते हैं। जाहिर तौर पर यह अमेरिका के सहयोगी देशों पर कम हो रहे प्रभाव का प्रतीक है।
गाजा सिटी में इजरायली सेना ने शहर के प्रमुख अस्पताल जार्डेनियन हास्पिटल को खाली करने का आदेश दिया। इस अस्पताल में स्टाफ के अतिरिक्त 300 मरीज भर्ती हैं। सैकड़ों मरीजों को प्रतिदिन ओपीडी का लाभ मिलता है। इजरायली सेना इस अस्पताल को हमास का अड्डा मानती है। इजरायली सेना गाजा सिटी में हमास का पूरा ढांचा खत्म करना चाहती है। दो वर्ष के हमलों के बावजूद इस शहर पर इजरायली सेना का कब्जा नहीं हो सका है।
एफिल टावर पर फलस्तीन का झंडा, इटली में हड़ताल
पेरिस के एफिल टावर पर लगी विशालकाय स्क्रीन पर सोमवार को थोड़ी-थोड़ी देर में फलस्तीन और इजरायल के झंडे दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस द्वारा स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने के एलान से ठीक पहले ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पेरिस की मेयर एन हिडाल्गो ने कहा है कि हमारा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की गाजा में शांति की मुहिम को समर्थन है।
हम द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानते हैं। साथ ही हम हमास के हमले से पीडि़त इजरायली नागरिकों के भी साथ हैं। उधर, इटली में विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने गाजा के लोगों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए 24 घंटे की आम हड़ताल की घोषणा की है। इस सिलसिले में देश भर में धरने दिए जा रहे हैं। इससे देश की सभी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इस बीच इटली ने इजरायल के लिए गोला-बारूद की आपूर्ति रोक दी है।
