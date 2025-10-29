Israel-Hamas war: Gaza में इजरायल की बमबारी में 104 की मौत, ट्रंप बोले- युद्धविराम को खतरा नहीं

रॉयटर, यरुशलम। गाजा में मंगलवार-बुधवार रात हमलों में 104 फलस्तीनियों को मारने के बाद इजरायली सेना ने कहा है कि वह युद्धविराम जारी रखेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार गाजा में सैनिकों पर हमले की सूचना मिलने पर तत्काल जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया गया था।

इस बीच दक्षिण कोरिया यात्रा पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई भी चीज युद्धविराम को खतरे में नहीं डाल सकती है। यदि इजरायली सैनिकों पर हमला होगा तो वे उसका जवाब देंगे। इजरायली सेना के अनुसार मंगलवार को फलस्तीनी उग्रवादियों के हमले में एक सैनिक की मौत के बाद हमास और अन्य संगठनों के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। सेना ने आरोप लगाया है कि समझौते के अनुसार येलो लाइन के भीतर इजरायली सैनिक तैनात हैं, बावजूद इसके उन पर हमास हमले कर रहा है। जबकि फलस्तीनी सशस्त्र संगठन हमास ने इजरायल पर युद्धविराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

कहा है कि वह अपनी ओर से युद्धविराम जारी रखेगा लेकिन कोई हमला होने पर कड़ाई से जवाब देगा। गाजा के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि हमले में बुरेज शरणार्थी क्षेत्र, गाजा सिटी और खान यूनिस शहर पर हमलों में 104 लोग मारे गए। मृतकों में 46 बच्चे और 20 महिलाएं हैं।