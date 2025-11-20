Israel से भारत के लिए आई गुड न्यूज, दोनों देशों के बीच हुई बड़ी डील; रोजगार की नहीं होगी कमी

राजीव कुमार, जागरण तेल अवीव। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत की सबसे तेज गति की विकास दर को देखते हुए इजरायली कंपनियां भारत में निवेश को ललायित दिख रही हैं। तभी गुरुवार को इजरायल की राजधानी तेल अवीव में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष दर्जनों इजरायली कंपनियों ने भारत में निवेश को लेकर अपनी दिलचस्पी जाहिर की।

भारत और इजरायल के बीच आयोजित बिजनेस समिट में इजरायल के आर्थिक मंत्री नीर बरकत ने कहा कि भारत व इजरायल के बीच कई चीजों में समानता है और जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है।

इजरायली कंपनियों की भारत में निवेश में रुचि इजरायल भारत को अपना सबसे अच्छा पार्टनर बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि इजरायल की प्रति व्यक्ति आय 60,000 डालर है और इजरायल के साथ भारत को अपना व्यापार बढ़ाने का बड़ा मौका है। अभी दोनों देशों के बीच सिर्फ छह अरब डालर का व्यापार होता है। बरकत ने कहा कि हम चाहते हैं कि इजरायल में होने वाली खरीदारी और यहां की परियोजनाओं में भारतीय कंपनियां हिस्सा लें।

इजरायल के पास टेक्नोलाजी है तो भारत के पास टैलेंट है। दोनों के सामंजस्य से मध्य पूर्व में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। इस मौके पर गोयल ने कहा कि भारत अगले दो दशक तक दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाले देश बना रहेगा और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भी हमारी विकास दर सात प्रतिशत रहेगी।

भारत की विकास दर से आकर्षित इजरायली उद्यमी इजरायल में पहली बार अपनी यात्रा के दौरान गोयल ने कहा कि भारत 140 अरब आबादी के बाजार के साथ एक भरोसेमंद देश है। पीयूष गोयल के साथ भारत के 60 से अधिक उद्यमी भी इजरायल के दौरे पर है जो इजरायल के उद्यमियों के साथ निवेश व व्यापारिक सहभागिता को लेकर अगले चार दिनों तक वार्ता करेंगे।

एआई और हेल्थकेयर टेक में इजरायली कंपनियों को भारत से बड़ी उम्मीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सेक्टर में काम करने वाली इजरायल की कंपनी लीडस्पाटिंग के संस्थापक राय आयोनास ने बताया कि भारत मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने की ओर है और भारत के जीडीपी में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए हमें भारत का बाजार आकर्षित कर रहा है।

भारत को टेक्नोलाजी की जरूरत है और हम इस काम में भारत को सहयोग कर सकते हैं। उनकी कंपनी ने हाल ही में गुरुग्राम में अपना कार्यालय खोला है। एआई और हेल्थकेयर टेक में सहयोग की उम्मीद आईसीयू में विभिन्न जांच के लिए विभिन्न उपकरणों के इस्तेमाल के बदले सिर्फ एक डेवाइस का इजाद करने वाली इजरायली कंपनी एटलासेंसे बायोमेड के संस्थापक तल ओर ने बताया कि उनकी कंपनी भारत में इस डेवाइस का निर्माण शुरू करना चाहती है और कुछ भारतीय कंपनियों से इस दिशा में बात भी चल रही है।