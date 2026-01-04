गाजा में इजरायली सेना ने तीन फलस्तीनियों को मार गिराया
गाजा के खान यूनिस में इजरायली सेना ने तीन फलस्तीनियों को गोली मार दी, जिनमें एक 15 वर्षीय लड़का और एक मछुआरा शामिल हैं। अक्टूबर युद्धविराम के बाद से इ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा के शहर खान यूनिस में रविवार को इजरायली सेना ने तीन फलस्तीनियों को गोली मार दी। चिकित्सकों ने बताया कि मृतकों में 15 वर्षीय लड़का, मछुआरा और एक अन्य शख्स शामिल है। सेना ने इस पर टिप्पणी नहीं की है।
इजरायल ने अक्टूबर में युद्धविराम लागू होने के बाद से हवाई हमले किए हैं, जिनका उद्देश्य हमास के हमलों को रोकना या आतंकी ढांचे को नष्ट करना है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि युद्धविराम शुरू होने के बाद से 420 फलस्तीनी मारे गए हैं, जबकि आतंकवादियों ने तीन इजरायली सैनिकों को मार डाला है।
युद्धविराम समझौते के उल्लंघन के लिए इजरायल और हमास एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की युद्धविराम योजना के पहले चरण के तहत हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों और इजरायल द्वारा हिरासत में लिए गए फलस्तीनियों की रिहाई शामिल थी। अब तक जिन बंधकों को सौंपा जाना बाकी है, उनमें एक इजरायली पुलिस अधिकारी का शव शामिल है, जिनकी हत्या सात अक्टूबर 2023 को हुई थी।
इजरायल में बेदुइन अरब व्यक्ति को पुलिस ने मारी गोली
दक्षिणी इजरायल में पुलिस छापेमारी के दौरान एक बेदुइन अरब मुहम्मद हुसैन ताराबिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस कदम से सरकार और देश के बेदुइन अल्पसंख्यक समुदाय के बीच संबंध बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। पुलिस एक सप्ताह से ताराबिन गांव अभियान चला रही है, जिसे वे स्थानीय अपराध पर नकेल कसने के रूप में बता रहे हैं।
(समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)
