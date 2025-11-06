Language
    इजरायली सेना ने लेबनान पर की जोरदार एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह करने का दावा

    By Garima Singh Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:17 PM (IST)

    इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर जोरदार हवाई हमले किए, जिसके बाद कई इलाकों को खाली करने के आदेश जारी किए गए। सेना का कहना है कि हिज़्बुल्लाह अपनी सैन्य ताकतें फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। एक साल पहले हुए सीजफायर डील के बावजूद यह हमला हुआ है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बमबारी में एक व्यक्ति घायल हुआ है। इजरायली सेना ने कई गांवों को खाली करने के आदेश दिए हैं, जिससे नागरिकों में डर का माहौल है।

    इजरायली सेना का लेबनान पर हमला। प्रतीकात्मक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायली सेना ने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान पर जोरदार एयरस्ट्राइक की। इस दौरान शहर के कई इलाकों को खाली करने के आदेश जारी किए। इजरायली सेना ने कहा कि लेबनानी आर्म्ड ग्रुप हिजबुल्लाह वहां अपनी मिलिट्री ताकतें फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है।

    ये हमला एक साल पहले हुए सीजफायर डील के बावजूद किया गया, जिसका मकसद इजरायल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच एक साल से ज्यादा समय से चल रही लड़ाई को खत्म करना था।

    इजरायली सेना का लेबनान पर हमला

    शुरुआती जानकारी के अनुसार लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दोपहर की बमबारी में एक व्यक्ति घायल हुआ, जबकि इससे पहले हुए हमलों में एक व्यक्ति मारा गया था। इजरायली सेना के प्रवक्ता अविचाई अद्राई ने गुरुवार दोपहर 3 बजे X पर एक साथ तीन आदेश जारी किए, जिसमें आइता अल-जबल, अल-तैयबा और टायर डेब्बा गांवों को खाली कराने की बात थी।

    बाद में दक्षिण के दूसरे कस्बों के लिए दो और आदेश जारी किए गए थे। ये जगहें इजरायली बॉर्डर से महज 4 किमी (2.5 मील) दूर से लेकर बॉर्डर से लगभग 24 किमी उत्तर तक फैली हुई थीं।

    हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना

    इस पोस्ट में नागरिकों को बताई गई जगहों से 500 मीटर (1,650 फ़ीट) की दूरी बनाए रखने का आदेश दिया गया था। लेबनान की सरकारी न्यूज सी ने बताया कि लेबनान की सिविल डिफेंस ने लोगों को निकालने में मदद की। इस आदेश के लगभग एक घंटे बाद हवाई हमला शुरू हुआ।

    लेबनान में यह डर बढ़ रहा है कि इजरायल फिर से बड़े पैमाने पर एयरस्ट्राइक शुरू कर सकता है, खासकर तब जब इजरायली नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर लेबनान ने हिजबुल्लाह को निहत्था करने के प्रयासों में तेजी नहीं लाई तो वे हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

    टायर डेब्बा के मेयर फरीद नहनौह ने कहा, "हम बहुत खतरनाक स्थिति में हैं; अगर हालात इसी तरह रहे... तो सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। कोई नहीं जानता कि इन मामलों के नतीजे कहां तक जाएंगे।"