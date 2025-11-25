Language
    'पीएम मोदी की सुरक्षा पर पूरा भरोसा', नेतन्याहू की भारत यात्रा पर इजरायल ने क्या-क्या कहा?

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:30 PM (IST)

    इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भारत दौरा टल गया है, जिसका कारण दिल्ली ब्लास्ट बताया जा रहा है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इजरायली मीडिया रिपोर्टों को सिरे खारिज करदिया। इस बीच, इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इन अटकलों पर विराम लगाते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया।

    नेतन्याहू की भारत यात्रा स्थगित होने पर इजरायल ने कहा- सुरक्षा पर पूरा भरोसा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भारत दौरा टल गया है, जिसका कारण दिल्ली ब्लास्ट बताया जा रहा है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इजरायली मीडिया रिपोर्टों को सिरे खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेतन्याहू का दौरा टलने का कारण सुरक्षा चिंताएं नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

    इस बीच, इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इन अटकलों पर विराम लगाते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया। इजरायली पीएमओने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी करते हुए कहा कि भारत के साथ और प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं। प्रधानमंत्री को पीएम मोदी के तहत भारत की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है, और टीमें पहले ही दौरे की नई तारीख के समन्वय में लगी हुई हैं।

    पहले भी रद किया है दौरा

    इसके पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भारत दौरे को रद किया गया है। 9 सितंबर को वह एक दिन के भारत दौरे पर आने वाले थे। लेकिन इजरायल में 17 सितंबर को चुनाव होने थे। इस कारण शेड्यूल में हुई दिक्कतों के बाद उन्होंने अपना दौरा रद कर दिया था। अप्रैल में भी ऐसा ही वाकया हुआ था।

    बेंजामिन नेतन्याहू जनवरी 2018 में भारत आए थे। वहीं पीएम मोदी 2017 में इजरायल गए थे। इजरायल जाने वाले वह पहले भारतीय पीएम बन गए थे। दोनों नेताओं की बीच की केमेस्ट्री की चर्चा दोनों देशों की मीडिया में होती रहती है।