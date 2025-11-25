'पीएम मोदी की सुरक्षा पर पूरा भरोसा', नेतन्याहू की भारत यात्रा पर इजरायल ने क्या-क्या कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भारत दौरा टल गया है, जिसका कारण दिल्ली ब्लास्ट बताया जा रहा है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इजरायली मीडिया रिपोर्टों को सिरे खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेतन्याहू का दौरा टलने का कारण सुरक्षा चिंताएं नहीं है।

इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

इस बीच, इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इन अटकलों पर विराम लगाते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया। इजरायली पीएमओने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी करते हुए कहा कि भारत के साथ और प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं। प्रधानमंत्री को पीएम मोदी के तहत भारत की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है, और टीमें पहले ही दौरे की नई तारीख के समन्वय में लगी हुई हैं।