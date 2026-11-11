इजरायल में गठबंधन को लेकर बैठक रद, आइसेनकोट बोले- एक मिनट भी पद पर रहने लायक नहीं नेतन्याहूं

डिजिटल डेस्क, यरूशलम। इजरायल की राजनीति में इन दिनों हल्चाल्माची हुई है. आम चुनावों के बाद से ही सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है।

इन सबके बीच गादी आइसेनकोट की 'यशार' पार्टी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 'लिकुड' पार्टी के साथ गठबंधन पर बातचीत के लिए तय बैठक रद कर दी है।

यह कदम तब उठाया गया जब इजरायली प्रधानमंत्री ने नई 'नेसेट' (संसद) के शपथ ग्रहण समारोह में एक भाषण दिया, जिसे आइसेनकोट ने 'भ्रमपूर्ण, बांटने वाला, नफरत भरा और शर्मनाक' बताया।

यह बैठक ऐसे समय में रद की गई है, जब इसके एक दिन पहले ही नेतन्याहू ने विपक्षी नेताओं से 'राष्ट्रीय एकता सरकार' में शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि ईरान के परमाणु खतरे का सामना करने के लिए इजरायल को एकजुट होने की जरूरत है।

एक मिनट भी पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं नेतन्याहू: आइसेनकोट मंगलवार को संसद में अपने संबोधन में नेतन्याहू ने अपनी इस अपील को दोहराया, लेकिन साथ ही विपक्षी नेताओं की आलोचना भी की, जो अरब-बहुसंख्यक पार्टियों के समर्थन वाली सरकार बनाने पर विचार कर रहे थे।

आइसेनकोट ने कहा कि नेतन्याहू की बातों ने उनके इस विश्वास को और पक्का कर दिया है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री इस पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं। आइसेनकोट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मैंने निवर्तमान प्रधानमंत्री का भ्रमपूर्ण, बांटने वाला, नफरत भरा और शर्मनाक भाषण सुना। उन्होंने 26वीं नेसेट के शपथ ग्रहण समारोह जैसे राजकीय अवसर का गलत इस्तेमाल किया। मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि वे एक मिनट भी इस पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'हमें एक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। उनका लगातार शासन इजरायल को बांट रहा है और इसकी सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है।' साथ ही, उन्होंने विपक्ष के नेताओं - यायर लापिड, यायर गोलान, एविग्डोर लिबरमैन और नफ्ताली बेनेट से जिम्मेदारी उठाने की बात कही।

यशार ने लिकुड के साथ बैठक रद कर दी यशार ने लिकुड के साथ बैठक रद कर दी है। यशार ने पहले एलान किया था कि अगली सरकार बनाने की कोशिशों के तहत, उसकी बातचीत करने वाली टीम बुधवार को लिकुड के प्रतिनिधियों से मिलने वाली थी।

'द यरूशलम पोस्ट' के अनुसार, पार्टी ने एक बयान में कहा, 'सरकार बनाने के लिए यशार द्वारा तय किए गए चार सिद्धांतों के आधार पर, नेसेट (इजरायली संसद) के सभी गुटों से ईमानदारी से बातचीत करने की अपील के बाद, आइसेनकोट की टीम और लिकुड के बीच बुधवार को एक बैठक तय की गई थी।'

हालांकि, पार्टी ने बताया कि नेसेट में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नेतन्याहू के भाषण और उनके बर्ताव को देखते हुए, आइसेनकोट ने अपनी टीम को बैठक रद करने का निर्देश दिया है। पार्टी ने नेतन्याहू पर राष्ट्रीय एकता के बजाय अपने राजनीतिक अस्तित्व को चुनने का आरोप लगाया और कहा कि उनका भाषण इस बात का एक और संकेत है कि वह इजरायलियों को एकजुट नहीं करना चाहते। नेतन्याहू ने अरब पार्टियों के साथ संभावित गठबंधन की आलोचना की इस बीच, नेतन्याहू ने एक 'यूनिटी गवर्नमेंट' (मिली-जुली सरकार) बनाने पर जोर देना जारी रखा है। उनका कहना है कि इजरायल के सामने मौजूद सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए विपक्षी दलों को अपने मतभेद भुला देने चाहिए।

अपने भाषण के दौरान, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यहूदी विपक्षी नेता सरकार बनाने के लिए अरब राजनेताओं पर निर्भर रहने को तैयार हैं? समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, उन्होंने पूछा, 'मैं आपसे पूछता हूं: क्या आप उन लोगों पर निर्भर रहने के लिए तैयार हैं, जिनका मकसद ही यहूदी राष्ट्र को खत्म करना है?' उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी 'राआम' (Ra’am) और 'जॉइंट लिस्ट' के समर्थन वाली सरकार की संभावना की आलोचना की और इस प्रस्तावित व्यवस्था को 'खतरनाक' बताया। नई नेसेट (संसद) के कामकाज शुरू करने के बीच, आइसेनकोट सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से इजरायल की अगली सरकार बनाने का जनादेश मिलने के बाद, आइसेनकोट एक गठबंधन बनाने में जुटे हैं। उनके गुट को 67 सांसदों का समर्थन मिला है, जिसमें 'राआम' (Ra’am) और 'जॉइंट लिस्ट' (Joint List) का समर्थन भी शामिल है। चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें? चुनाव के बाद, 120 सदस्यों वाली नेसेट में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। नेतन्याहू के नेतृत्व वाले 'लिकुड' पार्टी को 53 सीटें मिलीं, जबकि आइसेनकोट के 'यशार' गठबंधन ने 48 सीटें जीतीं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों के समर्थन की जरूरत है।