इजरायल-अमेरिका के डर से रूस से S-400 चाहता है ईरान, यूक्रेन युद्ध की वजह से फंसा पेच; मॉस्को के पास गुंजाइश कम

जेएनएन, नई दिल्ली। रूस और ईरान के बीच भले ही सैन्य साझेदारी बढ़ रही है, लेकिन तेहरान की रक्षा संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए मॉस्को के पास बहुत कम गुंजाइश है।

इसकी प्रमुख वजह यह है कि वह खुद युद्ध में उलझा हुआ है। उसने फरवरी, 2022 में यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था, जो अब भी जारी है। यूक्रेन युद्ध में उसे खुद रक्षा प्रणालियों की जरूरत पड़ रही है।

ईरान अमेरिका-इजरायल के हमलों से अपनी रक्षा मजबूत करने के लिए विशेष रूप से रूस से एस-400 का सुरक्षा कवच चाहता है। रूस की यह उन्नत वायु रक्षा प्रणाली भारत के पास पहले से मौजूद है, जिसने पिछले साल आपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाई थी।

द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तेहरान को अब भी रूस से एस-400 प्रणाली मिलने की उम्मीद है। ऐसी खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजई को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक निजी संदेश के साथ पांच नवंबर को मॉस्को भेजा था।

इसमें तेहरान की प्रमुख मांगों में वायु रक्षा प्रणाली भी शामिल थी। ईरान के सरकारी मीडिया और रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने इस यात्रा की पुष्टि की है। हालांकि एस-400 की आपूर्ति के संबंध में किसी समझौते की घोषणा नहीं हुई है। यह समझौता भले अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन रूस ने अन्य हथियारों और रक्षा उपकरणों के जरिये ईरान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाना जारी रखा है।

इस कारण रूसी वायु रक्षा प्रणाली की जरूरत यह नई मांग ऐसे समय आई है, जब अमेरिकी-इजरायली हमलों के बाद ईरान अपने वायु रक्षा नेटवर्क को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इन हमलों में हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें रोकने में उसकी कमजोरियां उजागर हुई थीं।