    इजरायल की आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सुरंग में छिपे हमास के 40 लड़ाकों को मारा; लेबनान में भीषण हवाई हमले

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:55 AM (IST)

    इजरायली सेना ने बताया है कि उसने रफाह इलाके में जमीन के नीचे बनी सुरंगों में मौजूद करीब 40 हमास लड़ाकों को मार डाला है। यह इलाका भी अब इजरायल के नियंत ...और पढ़ें

    इजरायल की आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सुरंग में छिपे हमास के 40 लड़ाकों को मारा (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, यरुशलम। इजरायली सेना ने बताया है कि उसने रफाह इलाके में जमीन के नीचे बनी सुरंगों में मौजूद करीब 40 हमास लड़ाकों को मार डाला है। यह इलाका भी अब इजरायल के नियंत्रण में है।

    इजरायल और अमेरिका के अधिकारियों ने बताया है कि गाजा में विभिन्न स्थानों पर बनी सुरंगों में करीब 200 लड़ाके फंसे हुए थे। इनमें से ज्यादातर को इजरायली बलों ने मार डाला है, इनमें से कुछ ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण भी किया है।

    अमेरिका और अन्य देशों के मध्यस्थ हमास लड़ाकों से हथियार डलवाने की कोशिश में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में युद्धविराम की योजना में यह प्रमुख शर्त है। इस बीच युद्ध में घायल हमास के कमांडर मुहम्मद अल-वहाब की मौत होने की खबर है लेकिन हमास ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

    इस बीच इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के दो शहरों के दो स्थानों पर हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना ने बताया है कि हमलों में जिन दो भवनों को निशाना बनाया गया वे हिजबुल्ला के ठिकाने थे। इन भवनों में बैठकर हिजबुल्ला के लोग इजरायल पर हमले की योजनाएं बनाते थे।

    इस हवाई हमले से एक दिन पहले ही इजरायल और लेबनान के राजनयिकों ने युद्धविराम की कमजोर स्थिति की समीक्षा करने का निर्णय लिया था। यह युद्धविराम करीब एक वर्ष पूर्व हुआ था लेकिन इजरायल अक्सर इसका उल्लंघन कर लेबनान में हमले करता रहता है। 