इजरायल को एक और बंधक का शव मिला, युद्ध में मरने वाले फलस्तीनियों की संख्या 68 हजार को पार
रॉयटर, यरुशलम। इजरायल को शुक्रवार देर रात हमास से अपने एक और बंधक नागरिक एलियाहू मारगेलिट का शव मिल गया। इसे मिलाकर सोमवार से अभी तक इजरायल को कुल 10 बंधकों के शव मिल चुके हैं। हमास ने शनिवार रात दो बंधकों के शव और देने की बात कही है।
फलस्तीनियों की संख्या बढ़कर 68 हजार को पार कर गई है
समाचार लिखे जाने तक 18 बंधकों के शव गाजा में ही हैं। इस बीच गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में बर्बाद हुए भवनों का मलबा हटाकर शवों का ढूंढ़ने का कार्य शुरू हो गया है। मलबे के नीचे सैकड़ों शव मिलने से इजरायली हमलों में पिछले दो वर्षों में मारे गए फलस्तीनियों की संख्या बढ़कर 68 हजार को पार कर गई है।
इजरायल ने सभी बंधकों के शवों को मिलना आवश्यक बताया
हमास ने कहा है कि उसे मलबा हटाने के लिए विशेष उपकरणों की जरूरत है, बाकी के शव उनकी मदद से निकाले जा सकेंगे। इजरायल ने सभी बंधकों के शवों को मिलना आवश्यक बताया है। इस बीच शुक्रवार देर रात गाजा सिटी में इजरायली सैनिकों की फायरिंग में वाहन में सवार 11 फलस्तीनियों के मारे जाने की सूचना है।
मारे गए लोगों में सात बच्चे और तीन महिलाएं शामिल हैं। इजरायली सेना ने इस फायरिंग पर कोई बयान नहीं दिया है जबकि हमास ने इसे युद्धविराम का उल्लंघन करार दिया है। लेकिन हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के अनुसार हथियार छोड़ने और गाजा की सत्ता से हटने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा है।
मिस्त्र के रास्ते बड़ी मात्रा में राहत सामग्री गाजा पहुंच सकेगी
इस बीच इजरायल ने मिस्त्र से लगने वाली गाजा पट्टी की सीमा पर स्थित रफाह क्रॉसिंग को वाहनों के आवागमन के लिए फिलहाल खोलने से इन्कार किया है। इस क्रा¨सग के खुलने से मिस्त्र के रास्ते बड़ी मात्रा में राहत सामग्री गाजा पहुंच सकेगी। हमास कई दिनों से राहत सामग्री की आपूर्ति के लिए यह मार्ग खोले जाने की मांग कर रहा है।
यमन के तट पर टैंकर में लगी भीषण आग
एलएनजी ले जा रहे कैमरून के झंडे वाले टैंकर एमवी फॉल्कन में शनिवार को यमन के तट पर आग लग गई। टैंकर के चालक दल के 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया लेकिन एक सदस्य अभी लापता है।
विस्फोट के साथ टैंकर में लगी आग का कारण अभी पता नहीं चला है। तरल प्राकृतिक गैस से भरे टैंकर में अभी और विस्फोटों का खतरा बना हुआ है, इसलिए आसपास का इलाका खाली करा लिया गया है और किसी को नजदीक नहीं दिया जा रहा है। विदित हो कि यमन का हाउती संगठन कई महीनों तक व्यापारिक जहाजों पर हमले करता रहा है, इसलिए इस अग्निकांड को लेकर भी आशंका जताई जा रही है।
