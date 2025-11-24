बेरूत हमले में इजरायल को कामयाबी, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर ढेर; IDF का बड़ा दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को इजरायल की ओर से दावा किया गया है कि बेरूत के दक्षिणी इलाकों में एक सटीक एयरस्ट्राइक में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर हेथम अली तबातबाई को मार गिराया गया। अधिकारियों ने इसे पिछले साल की लड़ाई के बाद से ग्रुप के लीडरशिप के सबसे बड़े खात्मे में से एक बताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, एक बयान में आईडीएफ की ओर से कहा गया कि तबातबाई हिजबुल्लाह के असल चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम करता था और ईरान के सहायता वाले संगठन के कमांड स्ट्रक्चर में सेक्रेटरी-जनरल नईम कासिम से ठीक नीचे रैंक पर था। हालांकि, खबर लिखे जाने तक हिजबुल्लाह की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया था।

बेरूत में इजरायल की एयरस्ट्राइक इजरायल की ओर से यह टारगेटेड हमला दहिह में हुआ जो दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह का घनी आबादी वाला गढ़ है। इजरायल अक्सर ग्रुप की मिलिट्री एक्टिविटी का हब बताता है। बता दें कि दशकों से तबाताबाई ने कथित तौर पर कई प्रभावशाली मिलिट्री पोस्ट संभाली हैं, जिसमें एलीट राडवान फोर्स की कमांड, सीरिया में तैनात हिजबुल्लाह यूनिट्स की देखरेख और ग्रुप के क्रॉस-बॉर्डर ऑपरेशन्स से जुड़े अहम रोल शामिल हैं।