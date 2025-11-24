बेरूत हमले में इजरायल को कामयाबी, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर ढेर; IDF का बड़ा दावा
इजरायल ने दावा किया है कि बेरूत में एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर हेथम अली तबातबाई को मार गिराया गया है। आईडीएफ के अनुसार, तबातबाई हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ थे। इजरायल इसे हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा रणनीतिक नुकसान मान रहा है, क्योंकि तबातबाई लंबे समय से संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे। हिजबुल्लाह की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को इजरायल की ओर से दावा किया गया है कि बेरूत के दक्षिणी इलाकों में एक सटीक एयरस्ट्राइक में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर हेथम अली तबातबाई को मार गिराया गया। अधिकारियों ने इसे पिछले साल की लड़ाई के बाद से ग्रुप के लीडरशिप के सबसे बड़े खात्मे में से एक बताया।
दरअसल, एक बयान में आईडीएफ की ओर से कहा गया कि तबातबाई हिजबुल्लाह के असल चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम करता था और ईरान के सहायता वाले संगठन के कमांड स्ट्रक्चर में सेक्रेटरी-जनरल नईम कासिम से ठीक नीचे रैंक पर था। हालांकि, खबर लिखे जाने तक हिजबुल्लाह की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया था।
बेरूत में इजरायल की एयरस्ट्राइक
इजरायल की ओर से यह टारगेटेड हमला दहिह में हुआ जो दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह का घनी आबादी वाला गढ़ है। इजरायल अक्सर ग्रुप की मिलिट्री एक्टिविटी का हब बताता है।
बता दें कि दशकों से तबाताबाई ने कथित तौर पर कई प्रभावशाली मिलिट्री पोस्ट संभाली हैं, जिसमें एलीट राडवान फोर्स की कमांड, सीरिया में तैनात हिजबुल्लाह यूनिट्स की देखरेख और ग्रुप के क्रॉस-बॉर्डर ऑपरेशन्स से जुड़े अहम रोल शामिल हैं।
इजरायल के लिए बड़ी कामयाबी
रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि तबाताबाई को इजरायल लंबे समय से हिजबुल्लाह के सबसे स्ट्रेटेजिक रूप से अहम कमांडरों में से एक माना है। कहा जा रहा है कि इजरायल ने रविवार के हमले को एक बड़ी ऑपरेशनल बढ़त के तौर पर देखा और कहा कि तबाताबाई को हटाने से हिज्बुल्लाह की लंबे समय की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और तैयारी पर काफी असर पड़ेगा। (समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)
