    लेबनान में इजरायल का हवाई हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को IDF ने बनाया निशाना

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:45 AM (IST)

    लेबनान में इजरायल ने हवाई हमला किया है, जिसमें इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया। यह हमला क्षेत्र में बढ़ते तनाव के ...और पढ़ें

    लेबनान में इजरायल का हवाई हमला। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायली सेना ने मंगलवार को बताया कि उसके सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया। इसमें हथियारबंद ग्रुप की राडवान सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रेनिंग कंपाउंड भी शामिल है।

    दरअसल, एक बयान में इजरायली सेना ने बताया कि हमलों में हिजबुल्लाह के मिलिट्री स्ट्रक्चर और एक लॉन्च साइट को भी निशाना बनाया गया।

    बता दें कि यह हमला इजरायल और लेबनान दोनों की ओर अपने सीजफायर की निगरानी करने वाली मिलिट्री कमिची के पास सिविलियन दूत भेजने एक सप्ताह से भी कम समय बाद हुआ है।

    यह अमेरिका की महीनों पुरानी मांग की ओर एक कदम है कि दोनों देश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट शांति एजेंडे के अनुसार बातचीत को आगे बढ़ाएं।

    पिछले साल लेबनान और इजरायल के बीच हुआ संघर्ष विराम

    उल्लेखनीय है कि इजरायल और लेबनान 2024 में अमेरिका की मध्यस्थता वाले सीजफायर पर सहमत हुए, जिससे इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच एक साल से ज्यादा समय से चल रही लड़ाई खत्म हो गई। तब से उन्होंने उल्लंघन को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं।

    लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी एनएनओ ने बताया कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिण में कई जगहों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए।