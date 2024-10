VIDEO: इजरायल ने ऐसे रोकी ईरान से आने वाली तबाही, वीडियो हो रहा वायरल; अमेरिका ने भी दिया साथ

बता दें कि इससे पहले इजरायल ने अप्रैल महीने में इजरायल पर 200 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। एक अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास को इजरायल ने निशाना बनाया था। इस हमले में ईरान के दो वरिष्ठ कमांडरों समेत कुल सात लोगों की जान गई थी। ईरान ने इसी हमले के जवाब में इजरायल पर मिसाइलें दागी थीं।

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल पर ईरान का हमला विफल हो गया है। यह इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत हुआ है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे उन्नत है। ईरान ने बड़ी गलती कर दी है। उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।

🔴 Watch: Iranian missiles target Jews, Muslims and Christians in Jerusalem’s Old City.

We will take every measure necessary to protect the people of Israel. pic.twitter.com/T23PZPImgv— Israel ישראל (@Israel) October 1, 2024