ईरानी अभिनेत्री को दो साल की जेल, हिजाब उतारने के बाद चर्चा में आई थी अफसानेह बायेगन (फोटो ट्विटर)

तेहरान, एजेंसी। ईरान में हिजाब न पहनने पर एक अभिनेत्री को दो साल की सजा सुनाई गई है। स्थानीय मीडिया ने बुधवार को बताया कि ईरान की एक अदालत ने हिजाब नहीं पहनने पर अभिनेत्री को दो साल की सजा सुनाई गई है। ईरानी अभिनेत्री को दो साल की सजा समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि ईरानी अभिनेत्री अफसानेह बायेगन को टोपी पहनने और हिजाब कानून का पालन न करने पर दो साल जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें पांच साल के लिए निलंबित कर दिया है। ईरानी कानून के अनुसार, देश में महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर अपना सिर और गर्दन ढकना जरूरी है। ईरान में पब्लिक प्लेस पर बुर्का न पहनने पर सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने दिया इलाज कराने का आदेश अदालत ने अफसानेह बायेगन को मानसिक विकार का इलाज करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक केंद्र का साप्ताहिक दौरा करने और अपने इलाज के बाद एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करने का भी आदेश दिया है। एजेंसी ने बताया कि फैसले में उन पर सोशल मीडिया का उपयोग करने और दो साल के लिए इस्लामिक गणराज्य छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर की थी तस्वीरें दरअसल, कोर्ट का यह फैसला तब आया है, जब 61 वर्षीय अभिनेत्री एक फिल्म समारोह में हेडस्कार्फ पहने बिना दिखाई दीं और इसके बाद उन्होंने इससे जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थी। ईरानी महिलाओं के लिए हिजाब पहनना है अनिवार्य बता दें कि 1979 की इस्लामी क्रांति के तुरंत बाद से सभी ईरानी महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बायेगन ने पिछले साल 22 वर्षीय ईरानी कुर्द महसा अमिनी की पुलिस हिरासत में मौत के कारण हुए विरोध प्रदर्शन के लिए भी समर्थन व्यक्त किया था था। सितंबर में सख्त ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में महसा अमिनी को गिरफ्तार किया गया था।

Edited By: Mohd Faisal