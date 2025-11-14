इमारत से फोटो लेते वक्त धड़ाम से नीचे गिरा केरल का युवक, दुबई में दर्दनाक मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई में एक 19 वर्षीय भारतीय युवक की इमारत से गिरकर मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान मिशाल मोहम्मद के रूप में हुई है। जो केरल का रहने वाला है। वह विजिट वीजा पर दुबई अपने चचेरे भाई के पास आया था। जहां ऊंची इमारत से फोटो लेते वक्त वह एक पोल से टकराकर फिसल गया और नीचे गिर पड़ा।

गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, केरल के कोझिकोड जिले का 19 वर्षीय मिशाल मोहम्मद अपने चचेरे भाइयों से मिलने आया था। वह करीब 15 दिनों से दुबई में था। जिसकी फोटो लेते वक्त डेरा में एक इमारत की छत से गिरकर मौत हो गई।

एयरप्लेन की ले रहा था तस्वीरें यह घटना 7 नवंबर को हुई जब मिशाल कथित तौर पर छत से उड़ानों की तस्वीरें (एयरप्लेन का व्यू ) लेने के लिए एक बहुमंजिला इमारत की छत पर गया था।फोटो लेते वक्त वह एक पोल से टकराकर फिसल गया और नीचे गिर पड़ा। घटना के तुरंत बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।

15 दिन पहले गया था मुंबई एक पारिवारिक मित्र हनीफा के के ने गल्फ न्यूज को बताया कि वह यहां अपने चचेरे भाइयों के साथ रह रहा था जबकि उसके माता-पिता कोझिकोड में ही थे। वह लगभग 15 दिनों से दुबई में था। मिशाल कोझिकोड के एक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर था। उसे फोटो लेने का शौक था और फोटो लेते वक्त ही काल के गाल में समा गया।