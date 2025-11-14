Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इमारत से फोटो लेते वक्त धड़ाम से नीचे गिरा केरल का युवक, दुबई में दर्दनाक मौत

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:48 PM (IST)

    दुबई में केरल के 19 वर्षीय मिशाल मोहम्मद की इमारत से गिरकर मौत हो गई। वह अपने चचेरे भाई से मिलने आया था और इमारत की छत से तस्वीरें लेते समय फिसल गया। उसका शव भारत भेजने की प्रक्रिया चल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दुबई में इमारत से गिरकर भारतीय युवक की मौत (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई में एक 19 वर्षीय भारतीय युवक की इमारत से गिरकर मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान मिशाल मोहम्मद के रूप में हुई है। जो केरल का रहने वाला है। वह विजिट वीजा पर दुबई अपने चचेरे भाई के पास आया था। जहां ऊंची इमारत से फोटो लेते वक्त वह एक पोल से टकराकर फिसल गया और नीचे गिर पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, केरल के कोझिकोड जिले का 19 वर्षीय मिशाल मोहम्मद अपने चचेरे भाइयों से मिलने आया था। वह करीब 15 दिनों से दुबई में था। जिसकी फोटो लेते वक्त डेरा में एक इमारत की छत से गिरकर मौत हो गई।

    एयरप्लेन की ले रहा था तस्वीरें

    यह घटना 7 नवंबर को हुई जब मिशाल कथित तौर पर छत से उड़ानों की तस्वीरें (एयरप्लेन का व्यू ) लेने के लिए एक बहुमंजिला इमारत की छत पर गया था।फोटो लेते वक्त वह एक पोल से टकराकर फिसल गया और नीचे गिर पड़ा। घटना के तुरंत बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।

    15 दिन पहले गया था मुंबई

    एक पारिवारिक मित्र हनीफा के के ने गल्फ न्यूज को बताया कि वह यहां अपने चचेरे भाइयों के साथ रह रहा था जबकि उसके माता-पिता कोझिकोड में ही थे। वह लगभग 15 दिनों से दुबई में था। मिशाल कोझिकोड के एक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर था। उसे फोटो लेने का शौक था और फोटो लेते वक्त ही काल के गाल में समा गया।

    खलीज टाइम्स ने एक सामाजिक कार्यकर्ता एम के के हवाले से बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद मिशाल को राशिद अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल पहुंचने तक मिशाल जीवित था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई।

    माता-पिता का एकलौता बेटा

    केरल के कोझिकोड जिले का रहने वाला मिशाल मोहम्मद अपने माता-पिता का एकलौता बेटा था और उसकी दो बहनें हैं। वह पिछले महीने के अंत में परिवार से मिलने दुबई आया था। उसका शव अब भारत भेजने की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, और बुधवार सुबह उसे केरल रवाना किया जाएगा। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)