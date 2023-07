भारतीय राजदूत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह का किया दौरा, अधिकारियों से की बातचीत; देखें वीडियो

तैहरान, एएनआई। ईरान में भारतीय राजदूत रुद्र गौरव श्रेष्ठ ने 14 जुलाई को चाबहार बंदरगाह का दौरा किया। यह राजदूत के रूप में कार्यभार संभालने के बाद बंदरगाह पर उनकी पहली यात्रा थी।

बंदरगाह की अपनी पहली यात्रा पर राजदूत ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। भारत ईरान के चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र में शाहिद बेहश्ती बंदरगाह पर दिन-प्रतिदिन की गतिविधियां संचालित करता है। यह बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है।

Indian Ambassador to Iran, Rudra Gaurav Shresth, visited Chabahar Port on 14th July, marking his first visit to the port since assuming the charge as envoy. On his first visit to the port, the ambassador interacted with several senior port officials.