फलस्तीन मुद्दे के द्वि-राष्ट्र समाधान के लिए भारत का समर्थन, जयशंकर बोले- संस्थानों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को फलस्तीन मुद्दे के द्वि-राष्ट्र समाधान के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की और कहा कि भारत क्षेत्र में ''स्थायी और न्यायसंगत शांति'' की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा।

भारत का फलस्तीन के साथ महत्वपूर्ण विकास सहयोग है और वह उसके मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने तथा फलस्तीनी संस्थानों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। जयशंकर ने यह टिप्पणी मिस्त्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान की।

गाजा शांति योजना को साकार करने में मिस्त्र के योगदान की भी सराहना उन्होंने गाजा शांति योजना को साकार करने में मिस्त्र के योगदान की भी सराहना की और विशेष रूप से मिस्त्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी द्वारा इस सप्ताह शांति के लिए शर्म अल-शेख शिखर सम्मेलन की मेजबानी का उल्लेख किया।