तेल अवीव विश्वविद्यालय में 'इंडिया चेयर' की स्थापना, भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी को अकादमिक और बौद्धिक स्तर पर नई मजबूती देने की दिशा में तेल अवीव विश्वविद्यालय (टीएयू) में 'इंडिया चेयर' की स्थापना की जाएगी। इस पहल से दोनों देशों के बीच शिक्षा, शोध और विचारों के आदान-प्रदान को एक स्थायी मंच मिलने की उम्मीद है।

टीएयू के अनुसार, इंडिया चेयर के तहत हर वर्ष भारत से प्रतिष्ठित शिक्षाविद् को आमंत्रित किया जाएगा, जो एक पूर्ण सेमेस्टर तक अध्यापन करेंगे। इसके साथ ही भारत से जुड़े समकालीन विषयों पर व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जो विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के साथ-साथ आम जनता के लिए भी खुली होगी।

तेल अवीव विश्वविद्यालय में 'इंडिया चेयर' की स्थापना होगी विश्वविद्यालय का मानना है कि इससे भारतीय समाज, संस्कृति, नीति और नवाचार को लेकर समझ और संवाद को बढ़ावा मिलेगा।इंडिया चेयर के माध्यम से दोनों देशों के शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को और विस्तार देने की दिशा में 'नवाचार और शिक्षा' पर एक नया मंच बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिसे भारतीय पक्ष ने समर्थन दिया है।

इस पहल को औपचारिक रूप देने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) और तेल अवीव विश्वविद्यालय के बीच सोमवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू पर इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह और टीएयू के अध्यक्ष प्रो. एरियल पोरेट ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर राजदूत सिंह ने विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और विभिन्न संकाय प्रमुखों के साथ बैठक की और भारत-इजराइल के बीच शैक्षणिक सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने विश्वविद्यालय में अध्ययनरत भारतीय छात्रों से भी बातचीत की।