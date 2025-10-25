Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, लेबनान में हिज्बुल्ला के वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया; वाहन पर किया हवाई हमला

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:28 AM (IST)

    इजराइल रक्षा बल (आईडीएफ) ने एक बयान में कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिज्बुल्ला के एक वरिष्ठ कमांडर पर हमला कर उसे मार गिराया। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान में सड़क पर एक वाहन को निशाना बनाकर इजरायली हवाई हमला किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    इजरायल हमले में लेबनान में हिज्बुल्ला कमांडर मारा गया (सांकेतिक तस्वीर)

    आईएएनएस, यरुशलम। इजराइल रक्षा बल (आईडीएफ) ने एक बयान में कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के एक वरिष्ठ कमांडर पर हमला कर उसे मार गिराया।

    शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया कि हिज्बुल्ला के दक्षिणी फ्रंट मुख्यालय के लॉजिस्टिक्स कमांडर अब्बास हसन कार्की की दक्षिणी लेबनान के नबातियेह क्षेत्र में हत्या कर दी गई।

    समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, इसमें दावा किया गया है कि कार्की ने हाल के महीनों में हिज्बुल्ला की लड़ाकू क्षमताओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों का नेतृत्व किया।

    आईडीएफ के अनुसार, कार्की ने दक्षिणी लेबनान में हिज्बुल्ला की क्षमताओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों का नेतृत्व किया और उन्हें आगे बढ़ाया; पिछले वर्ष लड़ाई के दौरान नष्ट हो चुके बुनियादी ढांचे को बहाल किया।

     अब्बास हसन कार्की संगठन की बल संरचना को पुनः स्थापित करने और दक्षिणी लेबनान में हथियारों के स्थानांतरण और भंडारण के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार था।

    लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान में सड़क पर एक वाहन को निशाना बनाकर इजरायली हवाई हमला किया गया, जिसमें अब्बास हसन कार्की की मौत हो गई। एक लेबनानी सुरक्षा सूत्र ने सिन्हुआ को पुष्टि की कि कार्की हिजबुल्लाह का अधिकारी था, हालांकि उसने कोई और विवरण नहीं दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें