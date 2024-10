Hezbollah ने इजरायल पर किया हमला, कई ठिकानों को बनाया गया निशाना; VIDEO

हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजरायली सैन्य खुफिया यूनिट 8200 द्वारा इस्तेमाल किए गए गिलोट बेस और तेल अवीव के उपनगरों में निरीट क्षेत्र पर रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया कि उसने उत्तर की ओर बंदरगाह शहर हाइफा के बाहर एक नौसैनिक अड्डे पर भी रॉकेट दागे। इस हमलों में अभी तक किसी व्यक्ति के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है।

Hezbollah has claimed responsibility for the missile attack, stating the target was the headquarters of Israel's Unit 8200 in Tel Aviv.



Activating air defenses in Tel Aviv to try to confront a heavy missile barrage from Hezbollah.



