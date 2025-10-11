हमास 20 बंधकों को कल करेगा रिहा, इजरायल ने फिर दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा पट्टी में जान बचाने के लिए विस्थापित हुए फलस्तीनियों की घर वापसी जारी है। लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों को अपने घर रहने लायक मिल रहे हैं। क्षेत्र के ज्यादातर निर्माण दो वर्ष की इजरायली बमबारी और गोलाबारी में ध्वस्त हो चुके हैं।

इजरायली हमले में बहुमंजिली इमारत तो शायद कोई नहीं बची है। इजरायल और हमास के बीच हुए समझौते के तहत 20 जीवित बंधकों की रिहाई 72 घंटे के भीतर सोमवार को हो सकती है। यह यक्ष प्रश्न अभी भी बरकरार है कि समझौते के तहत गाजा की सत्ता कौन संभालेगा ? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के तहत हमास को हथियार छोड़ने हैं और गाजा पट्टी की सत्ता से हटना है।

जबकि हमास ने कहा है कि वह फलस्तीनियों की भागीदारी वाली समिति को ही सत्ता और हथियार सौंपेगा। आशंका यह है कि हथियार छोड़ने के मसले पर ही हमास और इजरायल के बीच गतिरोध पैदा हो सकता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संकेत दे चुके हैं कि अगर हमास ने हथियार नहीं त्यागे तो गाजा में इजरायली हमले फिर शुरू हो सकते हैं।

मार्च में भी तोड़ा था सीजफायर इससे पहले मार्च में भी इजरायल ने युद्धविराम तोड़ते हुए हमले शुरू किए थे। नेतन्याहू ने शांति योजना के अगले चरण को महत्वपूर्ण कहा है। इजरायली सेना ने भी कहा है कि योजना के तहत वह गाजा के करीब 50 प्रतिशत हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगी। दो वर्ष पूर्व हमास के इजरायल पर हमले के बाद गाजा पर शुरू हुए इजरायली हमलों में युद्धविराम तक 67 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।