Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजा में हथियार छोड़ने को राजी नहीं हमास, बोला- हम निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध नहीं; अब क्या करेगा इजरायल

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:51 AM (IST)

    गाजा में इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम को लेकर समझौता हो गया है। लेकिन ट्रंप की एक शर्त कि हमास हथियार छोड़ दे इस पर हमास काम नहीं कर रहा है, बल्कि हमास ने दो टूक कहा है कि वह हथियार नहीं छोड़ेगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर को बताया कि हमास अंतरिम अवधि के दौरान गाजा में सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हमास बोला- हम निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध नहीं (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, गाजा पट्टी। गाजा में इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम को लेकर समझौता हो गया है। लेकिन ट्रंप की एक शर्त कि हमास हथियार छोड़ दे इस पर हमास काम नहीं कर रहा है, बल्कि हमास ने दो टूक कहा है कि वह हथियार नहीं छोड़ेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमास गाजा में सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है

    हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर को बताया कि हमास अंतरिम अवधि के दौरान गाजा में सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हमास निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, यह स्थिति युद्ध को समाप्त करने की अमेरिकी योजनाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को दर्शाती है।

     पांच साल तक के युद्ध विराम के लिए तैयार है हमास

    हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद नज्जल ने भी कहा कि समूह तबाह हो चुके गाजा के पुनर्निर्माण के लिए पांच साल तक के युद्ध विराम के लिए तैयार है, जिसके बाद क्या होगा, इसकी गारंटी इस बात पर निर्भर करेगी कि फलस्तीनियों को राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद दी जाए।

     दोहा, जहां हमास के राजनेता लंबे समय से रहते हैं, यहां से रॉयटर को दिए एक साक्षात्कार में, नज्जल ने गाजा में हमास की कार्रवाई का बचाव किया। बता दें कि सोमवार को हमास ने सार्वजनिक रूप से लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान हमेशा "असाधारण उपाय" किए जाते हैं और जिन लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है, वे हत्या के दोषी होते हैं।

     हमास द्वारा की जा रही मौतों को लेकर बोले हमास प्रवक्ता

    हमास ने पहले भी इन विचारों को व्यापक रूप से व्यक्त किया है, लेकिन नाज्जल की टिप्पणियों का समय गाजा में युद्ध को पूर्ण रूप से समाप्त करने के प्रयासों में आने वाली प्रमुख बाधाओं को दर्शाता है, जबकि युद्ध विराम के पहले चरण पर सहमति होने के कुछ ही दिन बाद ऐसा हुआ है।

     हमास का रुख गाजा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के बीच बड़े अंतर की ओर इशारा करता हैं, जबकि वार्ता में हमास के हथियारों और गाजा के शासन के बारे में चर्चा होने की उम्मीद है।

     इजरायल ने कही ये बात

    नज्जल की टिप्पणी पर इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इजरायल युद्धविराम समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है और योजना के अपने हिस्से को कायम रखेगा और पूरा करेगा।

     रॉयटर को दिए एक बयान में इजरायल ने कहा कि कि हमास को पहले चरण में सभी बंधकों को रिहा करना था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। हमास जानता है कि हमारे बंधकों के शव कहां हैं। इस समझौते के तहत हमास को निरस्त्र किया जाना है। इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हमास को 20-सूत्रीय योजना का पालन करना होगा। उनके पास समय कम होता जा रहा है।