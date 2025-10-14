Language
    कई जिंदगियां बचाने वाले नेपाली छात्र का शव हमास ने सौंपा, इजरायल ने दो हजार फलस्तीनी कैदी रिहा

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    हमास ने एक नेपाली छात्र का शव इजरायल को सौंपा, जिसने कई लोगों की जान बचाई थी। युद्धविराम के बाद, हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा किया, जिसके बदले इजरायल ने फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए कई देशों ने 70 अरब डॉलर की मदद का वादा किया है। इजरायली सेना ने गाजा में गोलीबारी की, जिसमें कई फलस्तीनी मारे गए। हमास गाजा पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।

    Hero Image

    हमास के हमले के दौरान इजरायल में कई लोगों की जान बचाई थी (फोटो: रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हमास ने मृत बंधकों के शवों को भी इजरायल को सौंपना शुरू कर दिया है। उसने मंगलवार को एक नेपाली छात्र का शव सौंपा, जिसे तेल अवीव लाया गया है और जल्द ही अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। नेपाली छात्र ने दो वर्ष पहले सात अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के दौरान इजरायल में कई लोगों की जान बचाई थी।

    शुक्रवार को गाजा में युद्धविराम लागू होने के बाद हमास ने समझौते के तहत सोमवार को सभी 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा किया था। इनके बदले में इजरायल ने करीब दो हजार फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इधर, इजरायल ने भी युद्ध के दौरान मारे गए फलस्तीनियों के शवों को गाजा भेजना शुरू कर दिया है। हमास ने 28 मृत बंधकों में से अभी कुछ शव लौटाए हैं। कई शवों के युद्ध के दौरान नष्ट होने का अंदेशा है।

    अक्टूबर 2023 में हुए थे अगवा

    इजरायली सेना के बयान के अनुसार, हमास ने बिपिन जोशी को सात अक्टूबर, 2023 को किबुत्ज अलुमिम के एक आश्रय स्थल से कई अन्य लोगों के साथ अगवा किया था। घटना के समय बिपिन की उम्र 23 वर्ष थी। यह अंदेशा जताया गया है कि युद्ध के शुरुआती कुछ महीनों के दौरान कैद में उनकी हत्या कर दी गई थी। नेपाल के काठमांडू पोस्ट अखबार के अनुसार, बिपिन इजरायल के 'लर्न एंड अर्न' प्रोग्राम के तहत किबुत्ज अलुमिम में 16 अन्य नेपाली लोगों के साथ काम करते थे।

    इसी दौरान हमास ने यहां भी हमला किया था, जिसमें दस नेपाली मारे गए थे और पांच घायल हो गए थे। जबकि एक बच निकला था। हमले के बाद नेपाल लौटे बिभूषा अधिकारी ने अपने दोस्त बिपिन की बहादुरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमले के दौरान दो ग्रेनेड बिपिन के कमरे में फेंके गए थे। उन्होंने ग्रेनेड उठाकर हमलावरों की तरफ फेंक दिए थे। बिपिन ने खेत में काम कर रहे छह कामगारों समेत 17 लोगों की जान भी बचाई थी।

    गाजा के पुनर्निर्माण के लिए देंगे 70 अरब डॉलर

    संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका और कनाडा के अलावा यूरोपीय और अरब देशों ने 70 अरब डॉलर की मदद देने को तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधिकारी जैको सिलियर्स ने बताया कि हमास के खिलाफ इजरायल के युद्ध में गाजा में 5.5 करोड़ टन मलबा पैदा हुआ है। गाजा को इससे पूरी तरह उबरने में दशकों लग सकते हैं।

    इजरायल ने गाजा में की गोलीबारी, छह मरे

    रायटर के अनुसार, इजरायली सेना ने बताया कि उसने मंगलवार को उत्तरी गाजा पट्टी में कुछ संदिग्ध लोगों पर गोलीबारी की। ये संदिग्ध इजरायली बलों के करीब पहुंच गए थे, जिससे खतरा पैदा हो गया था। उन्हें खदेड़ने के लिए गोलीबारी की गई। जबकि गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इजरायली गोलीबारी में छह फलस्तीनी मारे गए।

    हमास ने गाजा पर पकड़ की मजबूत

    युद्धविराम समझौते के बाद हमास ने गाजा में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। इस कवायद में उसने कई लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया। उसके इस कदम से क्षेत्र में युद्धविराम पर संकट के बादल छा सकते हैं। क्योंकि इजरायल इस पक्ष में है कि हमास के निरस्त्रीकरण के बिना क्षेत्र में युद्ध खत्म नहीं हो सकता। गाजा के लोगों ने बताया कि हमास के लड़ाकों की जगह-जगह तैनाती बढ़ रही है।