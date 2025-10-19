Language
    सीजफायर के बीच गाजा पर हमले की तैयारी कर रहा है हमास? अमेरिकी रिपोर्ट में दावा

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 09:01 AM (IST)

    Israel-Hamas Ceasefire: इजरायल और हमास के बीच सीजफायर की अटकलों के बीच, अमेरिकी राज्य विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि हमास गाजा में आम नागरिकों पर हमला करने की योजना बना रहा है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ऐसा कोई भी कदम युद्धविराम का उल्लंघन होगा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को चेतावनी दी थी।

    गाजा पर हमले की योजना बना रहा है हमास। फोटो- रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल और हमास के बीच सीजफायर के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, इसी बीच अमेरिकी राज्य विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि हमास गाजा में मौजूद आम नागरिकों को मारने की तैयारी कर रहा है।

    फलस्तीनी सशस्त्र समूह हमास, गाजा पर हमला करने की योजना बना रहा है। वहीं, अमेरिका का कहना है कि अगर हमास ने ऐसा किया, तो यह सीजफायरा का उल्लंघन होगा।

    अमेरिका ने दी चेतावनी

    अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार, "फलस्तीनी नागरिकों के खिलाफ यह योजनाबद्ध हमला युद्धविराम का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। यह मध्यस्थता के प्रयासों को भी नजरअंदाज करने जैसा होगा।"

    अमेरिका ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा-

    अगर हमास यह हमला करता है, तो गाजा के लोगों को बचाने और सीजफायर पर टिके रहने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

    ट्रंप ने भी दी थी वॉर्निंग

    बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप भी हमास को चेतावनी दे चुके हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था-

    अगर हमास गाजा में लोगों को मारता रहेगा, तो यह डील के खिलाफ होगा। हमारे उन्हें (हमास) को मारने के सिवाए और कोई रास्ता नहीं बचेगा।

    बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला करते हुए कई लोगों को बंधक बना लिया था। पिछले 2 साल से दोनों के बीच युद्ध जारी है। वहीं, अब हमास ने 20 पॉइंट शांति प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में शांति के कयास लगाए जा रहे हैं।

