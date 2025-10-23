Language
    गाजा में फिर से होगी खूनी लड़ाई? हमास हथियार छोड़ने को तैयार नहीं, इजरायल ने तुर्किये को लेकर कही ये बात

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:45 AM (IST)

    Hero Image

    इजरायल को गाजा में तुर्किये की भूमिका स्वीकार नहीं, गाजा में फिर शुरू हो सकती है लड़ाई (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, यरुशलम। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि गाजा में तुर्किये के सैनिकों की तैनाती स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्किये को हमास का समर्थक और इजरायल का विरोधी माना जाता है। नेतन्याहू ने अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए इस आशय के संकेत दिए।

     गाजा में 10 अक्टूबर से युद्धविराम लागू है

    वेंस ने मंगलवार को गाजा में शांति के लिए तुर्किये की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित शांति योजना के तहत गाजा में 10 अक्टूबर से युद्धविराम लागू है।

    हमास ने अभी हथियार नहीं छोड़े हैं

    इस दौरान दोनों पक्षों ने कई बार युद्धविराम तोड़कर एक-दूसरे पर हमले किए लेकिन ये हमले जारी नहीं रहे। युद्धविराम तोड़ने की घटनाओं में 88 फलस्तीनी मारे गए जबकि दो इजरायली सैनिक मारे गए हैं। ट्रंप की योजना के अनुसार हमास ने अभी हथियार नहीं छोड़े हैं और न ही उसने गाजा पट्टी की सत्ता छोड़ने की घोषणा की है।

    वेंस ने हमास से हथियार डलवाने को मुश्किल कार्य बताया

    हमास ने कहा है कि वह स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र के गठन के साथ ही हथियार छोड़ देगा। वेंस ने हमास से हथियार डलवाने को मुश्किल कार्य बताया है। लेकिन गाजा में बहुराष्ट्रीय सेना की तैनाती के लिए कवायद शुरू हो गई है। यह सेना गाजा में कार्यरत फलस्तीनी पुलिसकर्मियों को कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग देगी।

    इस बीच इजरायल ने 30 फलस्तीनियों के और शव गाजा प्रशासन को सौंपे हैं। जबकि हमास अभी तक 28 मृत बंधकों में से 15 के शव इजरायल को सौंप चुका है। इस बीच अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इजरायल को सख्त लहजे में सलाह दी है कि वह गाजा में खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति होने दे जिससे जरूरतमंद फलस्तीनियों के जीवन की मुश्किलें कम हों।

    हमास नहीं माना तो उसे दो मिनट में खत्म कर देंगे : ट्रंप

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को हिंसक लोगों का समूह बताया है। कहा कि उन्हें युद्धविराम का अवसर दिया गया, अगर वे उसे नहीं मानेंगे तो हमास को दो मिनट में खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस में दीवाली समारोह के दौरान पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर में कही।

    ट्रंप ने कहा, हम पूरे विश्व में शांति का माहौल बना रहे हैं

    ट्रंप ने कहा, हम पूरे विश्व में शांति का माहौल बना रहे हैं। यह बड़ा उद्देश्य है। इसी लिए मध्य-पूर्व (पश्चिम एशिया) के देश हमारे साथ हैं। गाजा में हमास को हमने शांति से रहने का अवसर दिया है लेकिन वे लोगों को मार रहे हैं। अगर उन्होंने अपने रुख नहीं बदला तो उन्हें दो मिनट में खत्म कर दिया जाएगा।