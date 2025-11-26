Language
    हमास ने गाजा में एक और बंधक के अवशेष रेड क्रॉस को सौंपे, इजरायल कराएगा फोरेंसिक जांच

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:29 AM (IST)

    हमास ने गाजा में रेड क्रास को एक और बंधक के अवशेष सौंप दिए हैं। इजराइल की सेना ने मंगलवार को यह जानकारी दी। युद्धविराम समझौता के छह सप्ताह से अधिक समय बाद भी दो शवों का पता नहीं चल पाया है। 

    हमास ने गाजा में एक और बंधक के अवशेष रेड क्रॉस को सौंपे (सांकेतिक तस्वीर)

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतक पूर्व बंधक का नाम नहीं बताया और कहा कि अवशेषों को पहचान के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक मेडिसिन केंद्र को सौंपा जाएगा।

     

    दो साल के विनाशकारी युद्ध के बाद अक्टूबर में हमास और इजरायल के बीच हुए समझौते के तहत हमास ने इजरायल द्वारा बंदी बनाए गए लगभग दो हजार फलस्तीनी कैदियों और युद्धकालीन बंदियों के बदले में गाजा में बंधक बनाए गए सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया था।

     

    समझौते में 360 फलस्तीनी उग्रवादियों के अवशेषों के बदले 28 बंधकों के अवशेष लौटाने पर सहमति बनीं थी।

     

    इस बीच काहिरा सरकार ने युद्धविराम समझौते के मध्यस्थों और गारंटरों के लिए एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में मिस्त्र के खुफिया विभाग के प्रमुख, कतर के प्रधानमंत्री और तुर्की के खुफिया विभाग के प्रमुख शामिल हुए, हालांकि बैठक की तारीख का जिक्र नहीं किया गया।

     