हमास ने गाजा में एक और बंधक के अवशेष रेड क्रॉस को सौंपे, इजरायल कराएगा फोरेंसिक जांच

रॉयटर, काहिरा। हमास ने गाजा में रेड क्रास को एक और बंधक के अवशेष सौंप दिए हैं। इजराइल की सेना ने मंगलवार को यह जानकारी दी। युद्धविराम समझौता के छह सप्ताह से अधिक समय बाद भी दो शवों का पता नहीं चल पाया है।

इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतक पूर्व बंधक का नाम नहीं बताया और कहा कि अवशेषों को पहचान के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक मेडिसिन केंद्र को सौंपा जाएगा। दो साल के विनाशकारी युद्ध के बाद अक्टूबर में हमास और इजरायल के बीच हुए समझौते के तहत हमास ने इजरायल द्वारा बंदी बनाए गए लगभग दो हजार फलस्तीनी कैदियों और युद्धकालीन बंदियों के बदले में गाजा में बंधक बनाए गए सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया था।