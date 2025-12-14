Language
    हमास का इजरायल पर आरोप, युद्धविराम उल्लंघन पर अमेरिका से हस्तक्षेप की मांग

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    हमास ने साएद की मौत को युद्धविराम का गंभीर उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की और अमेरिका से इजरायल पर तत्काल रोक लगाने की अपील की ...और पढ़ें

    हमास के कमांडर की मौत। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हमास के वरिष्ठ कमांडर राएद साएद के मारे जाने के बाद सशस्त्र संगठन ने कहा है कि इजरायल युद्धविराम का लगातार उल्लंघन करते हुए हमले कर रहा है। संगठन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से कहा है कि वह गाजा में युद्धविराम की शर्तों का पालन करवाएं।

    शनिवार को इजरायल के हवाई हमले में साएद और उनके तीन सहायकों की मौत हुई थी। रविवार को गाजा सिटी में हुए उनके शवों के अंतिम संस्कार में हजारों हमास समर्थकों ने हिस्सा लिया और नारेबाजी की।

    हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल-हया ने अपने टेलीविजन संबोधन में साएद की मौत को युद्धविराम के बाद हमास की सबसे बड़ी शख्सियत की मौत बताया है। कहा, यह युद्धविराम का बड़ा उल्लंघन है।

    हमास सूत्रों के अनुसार संगठन की सशस्त्र शाखा में साएद की हैसियत इज्जेलदीन अल-हदाद के बाद दूसरे नंबर की थी। हमास को इस समय जो पांच लोग संचालित कर रहे थे उनमें साएद भी शामिल था। संगठन में समूह नेतृत्व की यह व्यवस्था 2024 में हमास चीफ याह्या अल-सिनवार की मौत के बाद लागू हुई है।

    आधी गाजा पट्टी पर इजरायल का कब्जा!

    युद्धविराम के लिए लागू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के तहत इजरायली सेना अब गाजा के शहरों से निकलकर येलो लाइन पर आ गई है। यह येलो लाइन गाजा पट्टी के लगभग आधे हिस्से के बाहर निर्जन क्षेत्र में बनाई गई है। इस प्रकार से गाजा की फलस्तीनी आबादी अब आधे हिस्से में सिमटकर रह गई है। इजरायली सेना ने अपनी यह तैनाती स्थायी बताई है और येलो लाइन के बाद वाले इलाके को अपना बताया है।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)