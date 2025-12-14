इजरायल का दावा, गाजा में हमास के टॉप कमांडर को मार गिराया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायली सेना ने शनिवार को गाजा सिटी में एक कार को निशाना बनाया, जिसमें मीडिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि आतंकी संगठन 'हमास' का वरिष्ठ कमांडर रईद सईद भी मारा गया। इजरायल के मुताबिक सात अक्टूबर, 2023 को इजरायल में हुए हमले के पीछे इसका भी हाथ था। हमले में 25 लोग घायल हुए हैं।

गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, इजरायली सेना के हमले में चार लोग मारे गए। हालांकि, हमास की तरफ से वरिष्ठ कमांडर रईद सईद के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। वहीं इजरायली सेना ने भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है कि हमले में सईद ही मारा गया है क्योंकि सेना ने नाम का खुलासा नहीं किया है। अगर हमले में रईद सईद को निशाना बनाया गया है तो अक्टूबर में लागू हुए युद्धविराम के बाद इसे सबसे बड़ा हत्याकांड माना जाएगा।

इजरायल के मुताबिक सईद को हमास की हथियार मैन्युफैक्चरिंग फोर्स का प्रमुख माना जाता था। वहीं हमास के सूत्रों के मुताबिक, सईद की हैसियत हमास की सशस्त्र विंग में दूसरे नंबर की थी। इस विंग की कमान इज एल्दीन अल हदाद के हाथों में है। इसके अलावा सईद के हाथों में हमास की गाजा सिटी बटालियन की कमान थी, जिसे समूह की सबसे बड़ी और हथियारों से लैस सर्वश्रेष्ठ बटालियन बताया जाता है।

गौरतलब है कि सात अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजरायल में हमास के हमले में 1200 लोगों के मारे गए थे, जबकि 251 बंधक बना लिए गए थे। दो साल तक चली इजरायल की कार्रवाई में 70,700 फलस्तीनी नागरिक मारे गए थे। इस साल 10 अक्टूबर को दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम हुआ था, लेकिन हिंसा पूरी तरह से बंद नहीं हुई। युद्धविराम के बाद इजरायल ने 386 फलस्तीनी नागरिकों को मार गिराया है। वहीं तीन इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं।

दक्षिणी लेबनान को खाली करने की चेतावनी इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के यानूह गांव को खाली करने का आदेश दिया है। आनेवाले दिनों में हिजबुल्लाह आतंकी समूह के खिलाफ इजरायल कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। ये इजरायल का लेबनान में दूसरा बड़ा हमला साबित हो सकता है। इजरायल का दावा है कि वह दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के तमाम ठिकानों को निशाना बनाने जा रहा है।