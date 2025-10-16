गाजा में फिर छिड़ेगा युद्ध: आम लोगों को सरेआम मार रहे हमास आतंकी, अमेरिका-इजरायल ने दी आखिरी चेतावनी

रॉयटर, यरुशलम। गाजा में युद्ध रुकने के बाद हमास ने आमजनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हमास लड़ाकों ने इजरायली सेना को सहयोग देने के आरोप में कई फलस्तीनियों की हत्या कर दी या उन्हें फांसी पर लटका दिया है। बुधवार को इस तरह की कई घटनाओं की सूचना मिली है।

हमास लड़ाके सरेआम लोगों को मार रहे हमास लड़ाके यह कृत्य सरेआम कर रहे हैं जिससे लोग फिर कभी इजरायली सेना का सहयोग न करें। हमास ने सोमवार को सुबह भी गाजा सिटी में एक समूह के 30 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी। अमेरिका और जर्मनी ने हमास से आमजनों के खिलाफ हिंसा को अविलंब रोकने के लिए कहा है।

अमेरिका ने कहा, अविलंब हथियार डाले हमास अमेरिकी सेना की मध्य कमान के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा है कि शांति योजना के अनुसार हमास अविलंब अपने हथियार छोड़े और गाजा की सत्ता को छोड़ने की घोषणा करे। इससे गाजा की व्यवस्थाओं को संभालने और सुरक्षा के लिए नए इंतजाम किए जाएं।

इजरायल ने हमास को दी धमकी इजरायल के रक्षा मंत्री ने बुधवार को धमकी दी कि यदि हमास अमेरिका समर्थित युद्धविराम की शर्तों का सम्मान नहीं करता है, जिसके कारण गाजा में युद्ध रुक गया है, तो लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी।

रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज के कार्यालय का यह बयान हमास द्वारा दो और मृत बंधकों के अवशेष सौंपे जाने के बाद आया है, और हमास ने यह भी कहा है कि विशेष उपकरणों के बिना वह गाजा के खंडहरों से और शवों को निकालने में असमर्थ होगा।

20 जीवित बंधकों को इजरायल को वापस सौंपे सोमवार से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्ध विराम समझौते के तहत, फलस्तीनी इस्लामवादी समूह ने इजरायल की जेलों से रिहा किए गए लगभग 2,000 फलस्तीनी कैदियों के बदले में 20 जीवित बंधकों को इजरायल को वापस सौंप दिया है।