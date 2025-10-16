Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजा में फिर छिड़ेगा युद्ध: आम लोगों को सरेआम मार रहे हमास आतंकी, अमेरिका-इजरायल ने दी आखिरी चेतावनी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:37 AM (IST)

    गाजा में युद्ध रुकने के बाद हमास ने आमजनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेना की मध्य कमान के प्रमुख एडमिरल ब्रैडकूपर ने कहा है कि शांति योजना के अनुसार हमास अविलंब अपने हथियार छोड़े और गाजा की सत्ता को छोड़ने की घोषणा करे। वहीं, इजरायल के रक्षा मंत्री ने यदि हमास ने शर्त नहीं मानी तो गाजा में लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    आम लोगों को सरेआम मार रहे हमास आतंकी, अमेरिका-इजरायल ने दी आखिरी चेतावनी (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, यरुशलम। गाजा में युद्ध रुकने के बाद हमास ने आमजनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हमास लड़ाकों ने इजरायली सेना को सहयोग देने के आरोप में कई फलस्तीनियों की हत्या कर दी या उन्हें फांसी पर लटका दिया है। बुधवार को इस तरह की कई घटनाओं की सूचना मिली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमास लड़ाके सरेआम लोगों को मार रहे

    हमास लड़ाके यह कृत्य सरेआम कर रहे हैं जिससे लोग फिर कभी इजरायली सेना का सहयोग न करें। हमास ने सोमवार को सुबह भी गाजा सिटी में एक समूह के 30 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी। अमेरिका और जर्मनी ने हमास से आमजनों के खिलाफ हिंसा को अविलंब रोकने के लिए कहा है।

    अमेरिका ने कहा, अविलंब हथियार डाले हमास

    अमेरिकी सेना की मध्य कमान के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा है कि शांति योजना के अनुसार हमास अविलंब अपने हथियार छोड़े और गाजा की सत्ता को छोड़ने की घोषणा करे। इससे गाजा की व्यवस्थाओं को संभालने और सुरक्षा के लिए नए इंतजाम किए जाएं।

    इजरायल ने हमास को दी धमकी

    इजरायल के रक्षा मंत्री ने बुधवार को धमकी दी कि यदि हमास अमेरिका समर्थित युद्धविराम की शर्तों का सम्मान नहीं करता है, जिसके कारण गाजा में युद्ध रुक गया है, तो लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी।

    रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज के कार्यालय का यह बयान हमास द्वारा दो और मृत बंधकों के अवशेष सौंपे जाने के बाद आया है, और हमास ने यह भी कहा है कि विशेष उपकरणों के बिना वह गाजा के खंडहरों से और शवों को निकालने में असमर्थ होगा।

     20 जीवित बंधकों को इजरायल को वापस सौंपे

    सोमवार से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्ध विराम समझौते के तहत, फलस्तीनी इस्लामवादी समूह ने इजरायल की जेलों से रिहा किए गए लगभग 2,000 फलस्तीनी कैदियों के बदले में 20 जीवित बंधकों को इजरायल को वापस सौंप दिया है।

    हमास गाजा में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है

    हमास गाजा के बर्बाद शहरों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, लेकिन इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस क्षेत्र की भावी सरकार में इस समूह की कोई भूमिका नहीं होगी।