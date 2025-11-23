गाजा में संघर्ष विराम के बावजूद नहीं रुक रही हिंसा, इजरायली हवाई हमले में 9 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा में इजरायली हवाई हमले में नौ लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहला हमला रिमल इलाके में एक कार पर हुआ, जिससे उसमें आग लग गई। इस हमले में पांच लोग मारे गए।

कार पर हमले के कुछ देर बाद इजरायल ने देर अल-बलाह शहर और नुसेरत कैंप में दो घरों पर दो अलग-अलग हवाई हमले किए, जिसमें चार लोग मारे गए और कई घायल हो गए। इजरायली सेना ने कहा कि एक बंदूकधारी गाजा में इजरायली कब्जे वाले उस इलाके में घुस गया जिससे मानवीय मदद दक्षिणी गाजा में पहुंचती है। इजरायल से इसे संघर्ष विराम का खुला उल्लंघन करार दिया।

इजरायल ने कहा कि इसके जवाब में गाजा में हमला किया गया।

गाजा में हमास के अधिकारी ने इजरायली सेना के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। दो साल से चल रहे गाजा युद्ध के बाद 10 अक्टूबर को हुए संघर्ष विराम के बावजूद हिंसा पूरी तरह से रुकी नहीं है। इजरायल और हमास ने बार-बार संघर्ष विराम उल्लंघन के लिए एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं।