    गाजा में शांति का आगाज? मिडिल ईस्ट रवाना हुए ट्रंप, बंधकों की रिहाई पर दुनियाभर की नजर

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 09:21 AM (IST)

    गाजा में इजरायल और हमास के बीच दो साल से चल रहे युद्ध के बाद शांति की उम्मीद जगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता में एक शांति योजना पर सहमति बनी है, जिसके तहत हमास अंतिम 20 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इस समझौते के बाद गाजा में मानवीय सहायता बढ़ने की संभावना है। ट्रंप इस दौरान इजरायली संसद को भी संबोधित करेंगे।

    गाजा में शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दो साल से इजरायल-हमास के लिए गाजा एक युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। अब यहां पर स्थायी शांति पर बात बनने की संभावना है।  शांति योजना के समझौते के तहत हमास इजरायल के आखिरी 20 बंधकों की रिहाई करेगा। इसको लेकर इजरायल पूरी तरीके से तैयार है।

    दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप नेताओं के साथ अमेरिका द्वारा प्रस्तावित समझौते और युद्धोत्तर योजनाओं पर चर्चा करने के लिए मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की शांति योजना के पहले चरण पर सहमति बनने के बाद गाजा में मानवीय सहायता में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।

    ...तो समाप्त हो गया इजरायल-हमास युद्ध?

    शांति योजना के पहले चरण पर बनी सहमति के बाद भी हमास और गाजा के भविष्य को लेकर अभी भी कई सवाल हैं। बंधकों और कैदियों की यह अदला-बदली इजरायल और इस चरममंपती संगठन के बीच अभी तक के घातक युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    सबसे पहले जिंदा बंधकों की रिहाई की संभावना

    इजरायली मीडिया में केवल इस समय एक ही चर्चा हो रही है। इजरायल के टीवी चैनलों पर बंधकों की रिहाई से जुड़े विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए। आज तड़के सुबह से ही लोग तेल अवीव के बंधक चौक में एक बड़ी स्क्रीन के पास इकट्ठा होने लगे। इजरायल के लोगों ने एकजुटता दिखाने के लिए पीले पिन और रिबन पहने हैं। इजरायल को उम्मीद है कि सोमवार को 20 जीवित बंधकों को एक साथ रिहा कर दिया जाएगा। उन्हें रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और फिर इजरायली सेना को सौंप दिया जाएगा। माना जा रहा है कि सबसे पहले जीवित बंधकों की रिहाई होगी।

    मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं ट्रंप

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप इस समय इजरायल की राजधानी तेल अवीव में हैं। व्हाइट हाउस के से मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप बंधकों के परिवारों से मिलेंगे और इजरायल की संसद नेस्सेट में भाषण देंगे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ट्रम्प के हाल ही में रिहा हुए बंधकों से मिलने की संभावना है।

    वाशिंगटन से तेल अवीव के लिए रवाना होने से पहले एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त हो गया है और उन्हें लगता है कि युद्धविराम कायम रहेगा।

    इन नेताओं से मिलेंगे राष्ट्रपति ट्रंप

    मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी के कार्यालय ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप सोमवार को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ एक शांति शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फलस्तीनी प्राधिकरण के नेता महमूद अब्बास भी इसमें शामिल होंगे।

    हमास-इजरायल युद्ध के दो साल

    गौरतलब है कि गाजा में हमास और इजरायल के बीच युद्ध के दो साल पूरे हो गए हैं। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों ने 7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इज़राइल पर अचानक हमला किया, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और 250 बंधक बना लिए गए।

    समाचार एजेंसी एपी ने गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि इजरायल के हमले में 67,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। मंत्रालय नागरिकों और लड़ाकों में कोई अंतर नहीं करता, लेकिन माना जा रहा है कि लगभग आधी मौतें महिलाओं और बच्चों की हुईं। (एजेंसी इनपुट के साथ)

