डोनल्ड ट्रंप का 'गाजा शांति समझौता' लागू, युद्धविराम के बाद क्या है आगे की राह?

डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के 'गाजा शांति समझौते' के लागू होने के बाद दो साल से चले आ रहे इजरायल-हमास युद्ध कि समाप्ति हुई। इस युद्ध में लगभग 68,000 फ़िलिस्तीनी मारे गए और लगभग 2,000 इज़राइली मारे गए।

दोनों देशों के हजारों घर मलबे में तब्दील हुए। दो साल चले इस संघर्ष में सोमवार को बंधको कि रिहा कर दिया गया साथ ही कैदियों को वापस लौटा दिया गया। गाजा शनरी समझौते फिलहाल लागू है, लेकिन सवाल अब भी यहीं है कि अब आगे की राह क्या है?

गाजा में शांति समझौता लागू कई इज़राइलियों के लिए शेष 20 जिंदा बंधकों की रिहाई राहत लेकर आई। इसी के साथ दोनों देशों के बीच संघर्ष के समापन का एहसास हुआ जिसे वे हमास द्वारा उन पर थोपा हुआ मानते थे। हालांकि, मृतक बंधकों के कई परिवारों ने कहा कि वे गाज़ा से उनके शवों की वापसी की मांग जारी रखेंगे। अब जीवित बंधकों की रिहाई के साथ, इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर शांति योजना के आगे के चरणों में तेज़ी लाने का घरेलू दबाव कम होने की उम्मीद है। सोमवार को, इज़राइल को चार मृत बंधकों के शव मिले। युद्धविराम समझौते के पहले चरण के तहत 24 और शवों के वापस आने की उम्मीद है, जिसके तहत इज़राइल गाजा में खाद्य आपूर्ति और अन्य मानवीय सहायता बढ़ाने की भी अनुमति देगा।

हमास बंधकों के शव कब लौटाएगा? इस समय चिंता का विषय यह है कि हमास गाजा में मारे गए 28 बंधकों के शव इज़राइल को कब लौटाएगा? रिहा किए गए बंधकों और कैदियों के स्वास्थ्य और स्थिति को लेकर भी सवाल बने हुए हैं।