डोनल्ड ट्रंप का 'गाजा शांति समझौता' लागू, युद्धविराम के बाद क्या है आगे की राह?

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के 'गाजा शांति समझौते' के बाद इजरायल-हमास युद्ध समाप्त हो गया। दो साल के संघर्ष में हजारों लोग मारे गए और शहर तबाह हो गए। बंधकों की रिहाई और कैदियों की वापसी हुई है। कई इजराइलियों ने राहत महसूस की, जबकि मृतक बंधकों के परिवारों ने शवों की वापसी की मांग की। नेतन्याहू पर शांति योजना को आगे बढ़ाने का दबाव कम हुआ है, लेकिन हमास द्वारा शवों की वापसी का सवाल अभी भी बना हुआ है।

    गाजा में शांति समझौता लागू। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के 'गाजा शांति समझौते' के लागू होने के बाद दो साल से चले आ रहे इजरायल-हमास युद्ध कि समाप्ति हुई। इस युद्ध में लगभग 68,000 फ़िलिस्तीनी मारे गए और लगभग 2,000 इज़राइली मारे गए।

    दोनों देशों के हजारों घर मलबे में तब्दील हुए। दो साल चले इस संघर्ष में सोमवार को बंधको कि रिहा कर दिया गया साथ ही कैदियों को वापस लौटा दिया गया। गाजा शनरी समझौते फिलहाल लागू है, लेकिन सवाल अब भी यहीं है कि अब आगे की राह क्या है?

    गाजा में शांति समझौता लागू

    कई इज़राइलियों के लिए शेष 20 जिंदा बंधकों की रिहाई राहत लेकर आई। इसी के साथ दोनों देशों के बीच संघर्ष के समापन का एहसास हुआ जिसे वे हमास द्वारा उन पर थोपा हुआ मानते थे। हालांकि, मृतक बंधकों के कई परिवारों ने कहा कि वे गाज़ा से उनके शवों की वापसी की मांग जारी रखेंगे। अब जीवित बंधकों की रिहाई के साथ, इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर शांति योजना के आगे के चरणों में तेज़ी लाने का घरेलू दबाव कम होने की उम्मीद है। सोमवार को, इज़राइल को चार मृत बंधकों के शव मिले। युद्धविराम समझौते के पहले चरण के तहत 24 और शवों के वापस आने की उम्मीद है, जिसके तहत इज़राइल गाजा में खाद्य आपूर्ति और अन्य मानवीय सहायता बढ़ाने की भी अनुमति देगा।

    हमास बंधकों के शव कब लौटाएगा?

    इस समय चिंता का विषय यह है कि हमास गाजा में मारे गए 28 बंधकों के शव इज़राइल को कब लौटाएगा? रिहा किए गए बंधकों और कैदियों के स्वास्थ्य और स्थिति को लेकर भी सवाल बने हुए हैं।

    क्या इजराइल पूरी तरह से पीछे हटने को तैयार है?

    फिलहाल इज़राइल गाजा के मुख्य शहरों से "पीली रेखा" तक पीछे हट गया है, जिससे लगभग 53% क्षेत्र पर उसका नियंत्रण बना हुआ है। ट्रंप की योजना में वापसी के दो और चरणों कि बात कही गई है। पहला एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती के बाद, और दूसरा एक "सुरक्षा बफर ज़ोन" की स्थापना के बाद। हालांकि, नेतन्याहू के हालिया बयान एक अलग दिशा पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने पिछले हफ़्ते कहा, "आईडीएफ गाज़ा क्षेत्र में काफ़ी अंदर तक मौजूद है और उसके सभी प्रमुख बिंदुओं पर उसका कंट्रोल है। हम हमास को हर तरफ़ से घेर रहे हैं।"