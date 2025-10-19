9 दिनों में ही टूट गया गाजा का शांति समझौता! नेतन्याहू की सेना ने हमास पर किया ताबड़तोड़ हमला; फिर से युद्ध होगा शुरू?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा में 9 दिन पहले शुरू हुआ सीजफायर रविवार को संकट में पड़ गया, जब इजरायल की सेना ने कहा कि उसने दक्षिणी हिस्से में हवाई हमले किए हैं। सेना का दावा है कि यह कार्रवाई हमास के उन हमलों के जवाब में की गई जो उसके सैनिकों पर हुए थे।

हमास ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि वह युद्धविराम समझौते का पूरी तरह पालन कर रहा है और इजरायल झूठे बहाने बनाकर फिर से हमला शुरू करना चाहता है। बता दें, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को गाजा में आतंकवादी ठिकनों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिया है।

नेतन्याहू ने हमास पर लगाए आरोप उन्होंने हमास पर संघर्षविराम तोड़ने का आरोप लगाया है। दोनों के बीच सीजफायर का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से 10 अक्टूबर को लागू हुआ था, जिससे दो साल से चल रहे युद्ध को विराम मिला था।

इजरायली सेना ने कहा कि रफा इलके में सैनिकों पर रॉकेट और फायरिंग हुई, जिसके जवाब में वायुसेना ने फाइटर जेट और तोपों से हमला किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दक्षिणी रफा में झड़पें हुईं, जहां हमास एक स्थानीय गिरोह से भिड़ा था तभी इजरायली टैंक वहां मौजूद पाए गए।