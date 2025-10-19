9 दिनों में ही टूट गया गाजा का शांति समझौता! नेतन्याहू की सेना ने हमास पर किया ताबड़तोड़ हमला; फिर से युद्ध होगा शुरू?
गाजा में इजरायल और हमास के बीच नौ दिन पहले हुआ युद्धविराम खतरे में आ गया है। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में हवाई हमले किए, जिसका कारण हमास द्वारा इजरायली सैनिकों पर किए गए हमले बताए गए हैं। हमास ने युद्धविराम का पालन करने का दावा किया है। नेतन्याहू ने हमास पर संघर्षविराम तोड़ने का आरोप लगाया है और सेना को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कुछ इजरायली मंत्रियों ने फिर से युद्ध शुरू करने की मांग की है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा में 9 दिन पहले शुरू हुआ सीजफायर रविवार को संकट में पड़ गया, जब इजरायल की सेना ने कहा कि उसने दक्षिणी हिस्से में हवाई हमले किए हैं। सेना का दावा है कि यह कार्रवाई हमास के उन हमलों के जवाब में की गई जो उसके सैनिकों पर हुए थे।
हमास ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि वह युद्धविराम समझौते का पूरी तरह पालन कर रहा है और इजरायल झूठे बहाने बनाकर फिर से हमला शुरू करना चाहता है। बता दें, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को गाजा में आतंकवादी ठिकनों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिया है।
नेतन्याहू ने हमास पर लगाए आरोप
उन्होंने हमास पर संघर्षविराम तोड़ने का आरोप लगाया है। दोनों के बीच सीजफायर का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से 10 अक्टूबर को लागू हुआ था, जिससे दो साल से चल रहे युद्ध को विराम मिला था।
इजरायली सेना ने कहा कि रफा इलके में सैनिकों पर रॉकेट और फायरिंग हुई, जिसके जवाब में वायुसेना ने फाइटर जेट और तोपों से हमला किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दक्षिणी रफा में झड़पें हुईं, जहां हमास एक स्थानीय गिरोह से भिड़ा था तभी इजरायली टैंक वहां मौजूद पाए गए।
इजरायली मंत्रियों ने युद्ध शुरू करने की मांग की
इस बीच नेतन्याहू ने मंत्रियों से बैठक की, जिसके बाद कुछ मंत्रियों ने फिर से युद्ध शुरू करने की मांग की। राष्ट्र सुरक्षा मंत्री इतमर बेन गवीर ने कहा कि हमें पूरी ताकत से फिर से लड़ाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि यह मान लेना कि हमास समझौते का पालन करेगा एक खतरनाक भ्रम है।
