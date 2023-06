UAE के अजमान में एक इमारत में लगी भीषण आग पर दमकलकर्मियों ने पाया काबू; किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

दुबई, एजेंसी। संयुक्त अरब अमीरात के अजमान शहर में सोमवार रात एक आवासीय ऊंची इमारत में भीषण आग लग गई। यह आग अजमान वन काम्प्लेक्स के टावर 02 में लगी। आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।

खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, नागरिक सुरक्षा और पुलिस की टीमें आग पर काबू पाने और बुझाने में सफल रहीं। अब तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

BREAKING: Residential high-rise building in Ajman, the United Arab Emirates is currently on fire.pic.twitter.com/QK8vubiKHZ