    दुबई में दीवाली समारोह के दौरान भारतीय छात्र की हार्ट अटैक से मौत, पुलिस कर रही जांच

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 11:45 PM (IST)

    संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का ‘गोल्डन वीजा’ हासिल करने वाले 18 वर्षीय भारतीय छात्र की दिवाली समारोह के दौरान दुबई में हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई।वैष्णव मंगलवार को दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में दीवाली समारोह में शामिल हुए थे। परिवार के अनुसार, दुबई पुलिस फोरेंसिक विभाग आगे की जांच कर रहा है।

    दुबई में दीवाली समारोह के दौरान भारतीय छात्र की हार्ट अटैक से मौत (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, दुबई। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का ‘गोल्डन वीजा’ हासिल करने वाले 18 वर्षीय भारतीय छात्र की दिवाली समारोह के दौरान दुबई में हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई।

    वैष्णव मंगलवार को दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में दीवाली समारोह में शामिल हुए थे। उन्हें तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

    परिवार के अनुसार, दुबई पुलिस फोरेंसिक विभाग आगे की जांच कर रहा है। उन्होंने बताया कि वैष्णव को हृदय संबंधी कोई समस्या नहीं थी।

    वैष्णव के चाचा और दुबई निवासी नितीश ने बताया, ''उनके माता-पिता पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए केरल ले जाना चाहते हैं। हम कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। उम्मीद है कि सब कुछ हो जाएगा और वे शुक्रवार को घर लौट सकेंगे।''

    नितीश ने कहा, ''हमें अब भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था।'' वैष्णव के एक रिश्तेदार गोपी कर्णवर ने बताया कि परिवार दो साल पहले अपने पैतृक स्थान आया था। 