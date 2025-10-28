'रेगिस्तान के दावोस' में सज रहा निवेश का बाजार, सऊदी अरब में जुट रहे दुनियाभर के अरबपति
एएफपी, सऊदी अरब।सऊदी अरब ने मंगलवार को एक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें दुनियाभर के राष्ट्राध्यक्षों और वैश्विक व्यापार जगत के विशिष्ट लोगों ने भाग लिया। सऊदी अरब दावोस के जैसे एफआईआई नामक एक वार्षिक सम्मेलन को संदर्भित करता है, जिसे "रेगिस्तान के दावोस" कहा जाता है।
इसे "रेगिस्तान के दावोस" इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच के समान ही, दुनिया के प्रमुख व्यापारिक नेताओं, विचारकों और सरकारी अधिकारियों को एक साथ लाता है। इसका उद्देश्य सऊदी अरब में विदेशी निवेश को आकर्षित करना और देश की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के विजन को बढ़ावा देना है।
एफआईआई का नौवां संस्करण गाजा में युद्ध विराम की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जा रहा है। सऊदी अरब अपनी विशाल "गीगा परियोजनाओं" और एआई को लेकर निवेश पर ध्यान दे रहा है।
एक बार फिर सऊदी अरब में निवेश के लिए डॉलर आकर्षित करने का प्रयास करेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है।
चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग, कई मंत्रियों और 150 से अधिक व्यापारिक नेताओं तथा सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति के साथ, रियाद के किंग अब्दुलअजीज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, जो कि पूर्व शाही महल था, में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भाग ले रहे हैं।
सीरियाई सरकारी मीडिया के अनुसार, अहमद अल-शराआ, जिन्होंने मंगलवार को सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से मुलाकात की थी, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे और एफआईआई में भाषण देंगे।
एफआईआई का नौवां संस्करण, जिसमें लगभग 20 राष्ट्राध्यक्ष भाग ले रहे हैं, गाजा में युद्ध विराम और खाड़ी में मजबूत आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जा रहा है।
सऊदी अरब के प्रभावशाली संप्रभु धन कोष, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख यासिर अल-रुमायन ने कहा कि पिछले वर्ष विदेशी निवेश 24 प्रतिशत बढ़कर 31.7 बिलियन डॉलर हो गया। उन्होंने उद्घाटन भाषण में कहा, "हमने सऊदी अरब को विश्व तक पहुंचाया है और अब विश्व सऊदी अरब की ओर आ रहा है।"
