इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रद किया भारत दौरा, दिल्ली ब्लास्ट के बाद लिया फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस साल के अंत में होने वाले अपने भारत दौरे को एक बार फिर टाल दिया है। यह फैसला दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद उठी सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण लिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

i24NEWS ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सुरक्षा जांच के बाद अगले साल नई तारीख पर नेतन्याहू का दौरा शेड्यूल किया जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच इस साल के आखिर में एक मीटिंग होनी थी, जिसके लिए इजरायली पीएम भारत आने वाले थे।

पहले भी रद किया है दौरा इसके पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भारत दौरे को रद किया गया है। 9 सितंबर को वह एक दिन के भारत दौरे पर आने वाले थे। लेकिन इजरायल में 17 सितंबर को चुनाव होने थे। इस कारण शेड्यूल में हुई दिक्कतों के बाद उन्होंने अपना दौरा रद कर दिया था। अप्रैल में भी ऐसा ही वाकया हुआ था।

बेंजामिन नेतन्याहू जनवरी 2018 में भारत आए थे। वहीं पीएम मोदी 2017 में इजरायल गए थे। इजरायल जाने वाले वह पहले भारतीय पीएम बन गए थे। दोनों नेताओं की बीच की केमेस्ट्री की चर्चा दोनों देशों की मीडिया में होती रहती है।